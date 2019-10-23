تركيا تسحب 17 مليار دولار من بنكها المركزي لسد العجز

الصباح الجديد ـ وكالات :

أفاد مصدر مطلع، أمس الأربعاء، بأن الحكومة التركية تعمل على تشريع لتحويل نحو 17 مليار دولار من حساب خاص تابع للبنك المركزي إلى وزارة الخزانة.

ونقلت وكالة “رويترز”، عن المصدر قوله، إن “أنقرة تعكف منذ بضعة أشهر على صوغ الخطة، التي إذا جرت الموافقة عليها، قد تسمح بتحويل نحو 100 مليار ليرة “17.1 مليار دولار” إلى الخزانة”.

وأضاف: «لم يجرِ اتخاذ قرار نهائي. وامتنعت وزارة الخزانة والبنك المركزي عن التعقيب”.

وأقر البرلمان التركي في تموز قانونا يسمح بتحويل الاحتياطيات القانونية لدى البنك المركزي التي تقدر بنحو 40 مليار ليرة إلى الخزانة.

ورفعت أنقرة الشهر الماضي توقعاتها لنسبة العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9 في المائة للعام الجاري من 1.8 في المائة في تقديراتها السابقة.

وأظهرت بيانات أن العجز في الميزانية بلغ 85.5 مليار ليرة في الأشهر التسعة الأولى من العام، في حين قدرت أنقرة أن العجز في نهاية العام سيبلغ 125 مليار ليرة.