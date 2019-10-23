صرف المستحقات المتبقية للأجراء اليوميين

بغداد ـ الصباح الجديد:

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقرر المجلس، وفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، استثناء وزارة الموارد المائية من نسبة الإشراف والمراقبة للمشاريع الاستثمارية ذات الطابع التشغيلي؛ لغرض تسديد أجور الأجراء اليوميين والعاملين على الملاك والمتعاقدين مع الوزارة آنفا.

وتمت الموافقة، بحسب البيان، على قيام وزارة المالية بتسديد النسبة الثانية (50 بالمائة) المتبقية من المستحقات المالية لتاركي العمل من الأجراء اليوميين والعاملين على الملاك المؤقت، والمتعاقدين في وزارة الموارد المائية التي لم تصرف بحسب قرار مجلس الوزراء (52) لسنة 2017.

ووافق المجلس، على استثناء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من تعليمات تنفيذ العقود لغرض التعاقد مع شركة بوابة العراق.

وقرر مجلس الوزراء، خلال جلسة الثلاثاء، تعيين حملة الشهادات العليا، استثناءً من ضوابط التعيين المذكورة في موازنة 2019.