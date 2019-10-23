العراق يشارك في مؤتمر القضاء على التمييز ضد المرأة

بغداد – الصباح الجديد

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن مشاركة وفد من الوزارة في مؤتمر “سيداو” للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في الأمم المتحدة بجنيف.وذكر المكتب في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “الوفد العراقي استعرض في تقريره المقدم للامم المتحدة أهم الإنجازات التي قام بها العراق لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع وعلى كافة الأصعدة وفي جميع المجالات”.

وأضاف ان “أعضاء الوفد العراقي اوضحوا خلال الحوار التفاعلي الذي جرى مع لجنة الخبراء في المنظمة الدولية ان تقرير العراق تضمن الإجراءات الحكومية المتعلقة بعدم التمييز ضد المرأة من خلال التدابير القضائية والإدارية التي اتخذها العراق لتنفيذ المواد الواردة في الاتفاقية”.

وأوضح ان “الوفد المشارك اكد على حرص الحكومة العراقية على الوفاء بالتزاماتها وفق الاتفاقية وبما لا يتعارض مع القانون والدستور العراقي”.يذكر ان العراق انظم في عام 1986 إلى اتفاقية “السيداو” وهو مستمر في تقديم تقاريره السنوية لمنظمة الأمم المتحدة لشرح التطور الحاصل في العراق بمجال حقوق المرأة وتوضيح الإجراءات المتخذة وبما يتلاءم مع قيمة ومكانة المرأة العراقية في المجتمع.