الدفاع النيابية تبدي استغرابها من عدم شمول المحافظين بالتحقيق في احداث التظاهرات

بغداد – الصباح الجديد:

أبدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أمس الثلاثاء، استغرابها من عدم شمول المحافظين بملف التحقيق بأحداث التظاهرات الأخيرة التي انطلقت في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات. وقالت عضو اللجنة إيناس المكصوصي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “اللجنة العليا المكلفة بالتحقيق بأحداث التظاهرات لم تشمل المحافظين بالتحقيق والتصويت التي خرجت بها اليوم”، لافتة إلى إن “الملف الأمني في المحافظات من مهام المحافظين وليست قيادات الشرطة فقط”.

وأضافت أن “عدم شمول المحافظين بالتحقيق والتوصيات التي خرجت بها اللجنة العليا أمر مستغرب”، مطالبة “شمول المحافظين بجميع الإجراءات التحقيقية لمعرفة المتسبب بقتل المتظاهرين واستخدام القوة المفرطة والرصاص الحي”.