نائب يقول ان الحكومة خصصت 25 الف وحدة سكنية ستوزع على المواطنين خلال الأشهر المقبلة وآخر يقول انها 100 الف

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بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت لجنة التخطيط الستراتيجي النيابية امس الثلاثاء، تخصيص الحكومة 25 ألف وحدة سكنية واطئة الكلفة ستوزع في الأشهر المقبلة، للعائلات الفقيرة في العاصمة بغداد، فيما قال عضو لجنة الخدمات النيابية، حسن سالم امس ايضا أن 100 ألف وحدة سكنية واطئة الكلفة، يجري العمل على توزيعها خلال الأشهر المقبلة.

وقال عضو لجنة التخطيط الستراتيجي محمد كريم في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان “الحكومة وبالتعاون مع وزارة التخطيط خصصت 25 ألف وحدة سكنية واطئة الكلفة وببناء عمودي للعائلات الفقيرة في العاصمة بغداد”، لافتا إلى إن “تلك الوحدات ستكون أسعارها دون 45 مليون دينار وتقسط بشكل شهري للعائلات”.

وأضاف أن “المجمعات السكنية سيتم إقامتها في منطقة النهروان وعدد من المساحات الشاغرة في العاصمة بغداد”، مبينا أن “المشروع سينفذ سريعا لحل أزمة السكن المتوسعة في العاصمة”.

وفي المقابل، أعلن عضو لجنة الخدمات النيابية حسن سالم امسالثلاثاء، أن 100 ألف وحدة سكنية جاري العمل على توزيعها خلال الأشهر المقبلة.



وقال سالم إن “الأشهر المقبلة ستشهد بناء ما يقارب ١٠٠ ألف وحدة سكنية واطئة الكلفة في عموم البلاد وتوزيعها على الطبقات الفقيرة”، مشيرا أن “لجنة الخدمات النيابية وبالتعاون مع وزارة الإسكان تعد المراحل النهائية بشأن الوحدات السكنية فضلا عن توزيع الأراضي السكنية”.

وأضاف، أن “لجنة الخدمات عازمة خلال الجلسات المقبلة على إقرار القوانين التي تخدم شريحة الفقراء ومنها قانون فرز الأراضي الزراعية وتنظيم العشوائيات”.

وكانت اللجنة المالية النيابية أعلنت امس الأول الاثنين، عن اقتراض الحكومة الاتحادية أربعة تريليونات من ثلاثة مصارف حكومية لبناء المجمعات السكنية وحل أزمة العشوائيات في عموم محافظات البلاد.