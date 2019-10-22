رواتب الدرجات الخاصة 40 تريليون دينار و20 لكل موظفي الدولة

في نقدها لهدر أموال البلاد..الخبيرة الاقصادية سلامة سميسم:

بغداد – الصباح الجديد:

انتقدت الخبيرة في الشؤون الاقتصادية سلامة سميسم سياسة الانفاق التي تسببت في هدر اموال العراق ، مؤكدة ان ، الطبقة السياسية/ الرواتب العالية الدرجات الخاصة و المسؤولين/امتصت الحجم الاكبر من اموال الموازنة وتسببت بهدرها.

وقالت سميسم ان ” احد جوانب الهدر المالي في الموازنة العامة، الرواتب العالية للدرجات الخاصة و المسؤولين، مشيرة الى ان استقطاع نسبة٥٪ من رواتبهم اي بنسبة تعني ٢ترليون وهذا معناه ان ر واتب المسؤولين تبلغ ٤٠ ترليون وهؤلاء لا يتجاوز عددهم ٥٠٠٠ مسؤول ويقابلهم أكثر من ٥ملايين موظف تبلغ رواتبهم ٢٠ ترليون يعكس امرين:ان هؤلاء برغم حجمهم الصغير نسبيا بموظفي الدولة الا انهم يشكلون الحجم الأكبر لفرق الرواتب في موازنة العراق، والثاني يتبين مدى حجم امتصاص هذه الطبقة لموارد العراق المالية”.

ودعت سميسم الى “اعادة النظر بموازنة الدرجات العليا وتقليلها لتحقيق العدالة في المجتمع وتقليل الطبقية في العراق ورفع الحالة المعاشية للطبقات الفقيرة “.