الأردن يعتزم تصدير 1000 ميكاواط من الكهرباء الى البلاد عبر القائم

الصباح الجديد- متابعة:

كشفت وزيرة الطاقة والثروات المعدنية الاردنية هالة زواتي عن عزم بلادها تصدير الطاقة الكهربائية للعراق عبر قضاء القائم في محافظة الانبار.

وقالت زواتي في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن وزارتها وقعت مذكرة تفاهم مع وزير الكهرباء لؤي الخطيب لتصدير الطاقة الكهربائية للعراق، مبينة بان الأشهر القادمة ستشهد البدء بتركيب خطوط النقل الكهربائي من الأردن إلى العراق وصولاً إلى منطقة القائم، مشيرة أن هذه العملية قد تستغرق سنتين.

واضافت ان عملية تزويد الطاقة عبر الاردن ستبدأ من 150 ميكا واط لترتفع تدريجيا الى 1000 ميكا حال انجاز عملية تركيب جميع خطوط نقل الطاقة.