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الأردن يعتزم تصدير 1000 ميكاواط من الكهرباء الى البلاد عبر القائم

شؤون عراقية
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الصباح الجديد- متابعة:
كشفت وزيرة الطاقة والثروات المعدنية الاردنية هالة زواتي عن عزم بلادها تصدير الطاقة الكهربائية للعراق عبر قضاء القائم في محافظة الانبار.
وقالت زواتي في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن وزارتها وقعت مذكرة تفاهم مع وزير الكهرباء لؤي الخطيب لتصدير الطاقة الكهربائية للعراق، مبينة بان الأشهر القادمة ستشهد البدء بتركيب خطوط النقل الكهربائي من الأردن إلى العراق وصولاً إلى منطقة القائم، مشيرة أن هذه العملية قد تستغرق سنتين.
واضافت ان عملية تزويد الطاقة عبر الاردن ستبدأ من 150 ميكا واط لترتفع تدريجيا الى 1000 ميكا حال انجاز عملية تركيب جميع خطوط نقل الطاقة.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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