الدوري العراقي تاسع آسيا.. والجوية بالمركز الـ25 ناديوياً

الجولة الرابعة لممتاز الكرة تنطلق اليوم باقامة مباراتين

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف الاتحاد الاسيوي عن التصنيف الخاص للمسابقات المحلية والاندية في القارة الصفراء لعام ٢٠١٩ ، والتي اعتمدها بحسب معايير خاصة.وجاء الدوري العراقي الممتاز في المركز التاسع اسيويا، في حين احتل الدوري الصيني المركز الاول، والدوري القطري في المركز الثاني، والدوري الياباني في المركز الثالث.

ودخلت ٣ اندية عراقية ضمن التصنيف الخاص بالاندية، فمن اصل ١٦٣ ناديا احتل نادي القوة المركز الخامس والعشرين، في حين احتل نادي الزوراء المركز الـ٤٨، في حين جاء نادي نفط الوسط في المركز ٨٢.يذكر ان الاتحاد الاسيوي يضع شروطا ومعاييرا في طريقة التصنيف ولكنها تواجه العديد من الانتقادات، لان بعض هذه المعايير ما تزال مجهولة وغير واضحة المعالم.

واعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، قائمة بترتيب الفرق الـ30 الاولى على القارة الصفراء.وتواجد نادي القوة الجوية العراقي في المركز الـ25، في تصنيف الاندية لعام 2019.

وكان نادي القوة الجوية قد توج بلقب كأس الاتحاد الاسيوي لثلاث سنوات على التوالي، قبل ان يقوم الاتحاد الاسيوي بالسماح للاندية العراقية بالمشاركة في دوري ابطال آسيا ابتداءً من العام الحالي.

وكان القوة الجوية قد لعب في الملحق المؤهل لمجموعات دوري أبطال آسيا، لكنه لم ينجح في التأهل بالنسخة الحالية لموسم 2019.

إلى ذلك، تستأنف مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم، بعد توقف الجولة الماضية بسبب التظاهرات في العراق وكذلك أيام «فيفا دي» واستحقاق المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وستنطلق منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، اليوم الاثنين، بإقامة مواجهتين، حيث سيواجه القوة الجوية مضيفه الكهرباء على ملعب التاجي في تمام الساعة الثالثة مساءً، وفي ذات التوقيت يلاعب الكرخ ضيفه أمانة بغداد على ملعب الكرخ.

وفي اليوم التالي، ستقام 6 مباريات من ذات الجولة، إذ يلاقي الزوراء فريق الميناء على ملعب الشعب الدولي في قمة مباريات الجولة عند الساعة الخامسة و15 دقيقة، فيما يلاقي الشرطة فريق نفط ميسان على ملعب ميسان عند الساعة الثالثة عصراً.

الثلاثاء أيضاً، سيواجه أربيل فريق زاخو على ملعب فرانسوا حريري في تمام الساعة الرابعة عصراً، بينما يلاعب النفط فريق الديوانية على ملعب النفط في الساعة الثالثة عصراً، وبذات التوقيت يلاقي الصناعات الكهربائية فريق القاسم على ملعب التاجي ويواجه نفط الوسط فريق السماوة على ملعب كربلاء الثانوي.

واستعاد الشرطة لاعبه الدولي السابق كرار جاسم، بعد أن أبعدته الإصابة لمدة قاربت على 20 يوما ليلتحق مجددًا بتدريبات الفريق.وقال المدرب المساعد لفريق الشرطة حسين عبد الواحد في تصريحات صحفية، إن جاسم تماثل للشفاء وعاد للتدريبات الجماعية مع الفريق، ونأمل أن يستعيد جاهزيته البدنية بصورة تامة قبل خوض مباراة نفط ميسان المقررة غد الثلاثاء في ملعب ميسان الأولمبي.

وبين أن الفريق مطالب بالتعويض بعد الخسارة أمام الزوراء في الجولة الثانية من الدوري، وتحقيق ثلاث نقاط تعيد الشرطة إلى مكانته في مقدمة الترتيب، لافتا إلى أن نفط ميسان فريق مميز ومواجهته في ملعبه صعبة لكنهم عازمون على الفوز.

وأشار إلى أن لاعبي المنتخب التحقوا بتدريبات الفريق والجميع بجاهزية جيدة، بما فيهم ضرغام إسماعيل الذي عانى هو الآخر خلال الفترة الماضية من الإصابة لكنه الآن في حالة بدنية جيدة، منوها إلى أن الفريق واصل تدريباته دون انقطاع من أجل تحقيق العلامة الكاملة من النقاط في المباراة.

يشار إلى أن الشرطة في رصيده 3 نقاط فقط من فوز في الجولة الأولى على الحدود وخسر أمام الزوراء.

من جانبه، قال مدرب نفط ميسان احمد دحام، إنه يخطط للإطاحة بالشرطة في ملعب ميسان الأولمبي، وقال دحام «الشرطة فريق كبير ويضم خيرة لاعبي المنتخب الوطني، وهو حامل لقب الدوري ومتوج بكأس السوبر، لكننا عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية وتكرار سيناريو الموسم الماضي عندما أحرجناهم في ملعبنا وخرجنا بنقطة التعادل من المباراة».

وأشار إلى أن فريقه جاهز للمباراة، ومطالب باستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق نتيجة جيدة.. وأوضح «الفريق سيفتقد لخدمات اللاعب أحمد سعيد بسبب الإصابة، وبقية اللاعبين بجاهزية تامة وثقتنا كبيرة بهم للخروج من المباراة بنتيجة مرضية».

إلى ذلك، قال مدرب أمانة بغداد، عصام حمد، إن فريقه استفاد من توقف الدوري بالفترة الماضية، وجهز أدواته جيدًا لمواجهة مضيفه الكرخ، في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، يوم غد الاثنين.وأضاف حمد، «البداية في الدوري لم تكن جيدة، بسبب قصر فترة الإعداد، لكن استفدنا من فترة التوقف».وتابع: «المحترفون غابوا عن أول مباراتين في الدوري، بسبب التحاقهم المتأخر، لكن وضعهم الآن جيد جدا، وسيكونون ضمن خياراتنا في المباريات المقبلة».