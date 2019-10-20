ورش وندوات عن الأمن الكيميائي والضغط الرئوي وشلل القولون وطرائق التدريس الحديثة

الصباح الجديد تتابع عددا من أنشطة كليات جامعة البصرة ومراكزها العلمية

البصرة _ سعدي السند :

انطلاقا من توجهاتها العلمية وحرصها على تعزيز علاقتها بالمجتمع تواصل جامعة البصرة عقد العديد من الأنشطة والفعاليات وفي شتى التخصصات لتأكيد دورها العلمي والأنساني للأرتقاء بمسيرة البناء والتطور .

ورشة عمل برعاية برنامج الأمن الكيميائي وبالتعاون مع منظمة CRDF الدولية

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة البصرة ورشة عمل برعاية برنامج الأمن الكيميائي وبالتعاون مع منظمة CRDF الدولية وبعنوان (الورشة التدريبية للأمن الكيميائي في الجامعات العراقية) لمدة يومين وبمشاركة باحثين من عدة جامعات.

وتهدف الورشة الى التعرف على التهديد الكيميائي والمخاطر التي قد تحدث بسببه وكيفية التعامل مع المواد الكيميائية واستعمالها بشكل صحيح إضافة الى توعية المسؤولين والعاملين في المختبرات على كيفية التعامل مع هذه المواد.

وتضمنت الورشة طرح عدة مواضيع خلال اليومين الاول والثاني حيث اعطى الدكتور سرهد عبود النجار من جامعة بغداد مقدمة حول التهديد الكيميائي والبايولوجي ومن يستعمل او يتعامل مع المخاطر الكيمياوية وتطرق ايضاً الى تقييم المخاطر البايولوجية وادارتها وكيفية الاستجابة لها ومستوى مؤشر التهديد التي قد تحدثه عند استعمالها بشكل غير صحيح.

وقال عميد الكلية الدكتور كمال الدين السعد ان هذه الورشة تعد الاولى من نوعها على مستوى كليات الطب البيطري في الجامعات الوسطى والجنوبية من ناحية الجهة التي اقامت الورشة او المواضيع المطروحة.

من جهته قال التدريسي في فرع التشريح والانسجة الدكتور علاء عبد الخالق ان الدورة نظمت من قبل منظمة CRDF وقد تضمنت مواضيع حول السلامة الكيمياوية والتعريف بالطرق الانموذجية للحد من التعامل مع المواد البيولوجية والكيمياوية في المختبرات والبيئة وكيفية الوقاية من مخاطرها والحد من تأثيراتها الضارة على البيئة والانسان. ودعا الباحثون في الورشة الى استعمال اهم وسائل السيطرة والامن على المواد الكيمياوية وتوفير الطرق لحل المشكلات التي تحدث بسبب طارئ كيمياوي او بايولوجي وايضاً دعوا الى التعاون بين إدارات المؤسسات ومسؤولي المختبرات في توفير مستلزمات السلامة والأمان والتأكيد على متابعة قوانين وتعليمات الأمن الوقائي من المخاطر الكيمياوية والبايولوجية فضلاً عن نشر الوعي حول مخاطر هذه المواد.

ورشة حول ارتفاع الضغط الرئوي

ونظمت كلية الطب ورشة عمل عن ارتفاع الضغط الرئوي بمشاركة باحثين من كلية الطب والاستاذ الزائر الدكتور ذر البعاج من جامعة كيس وسترن الاميركية ، وتهدف الى وضع استراتيجية واضحة لفتح عيادة استشارية متخصصة لعلاج مرضى ارتفاع الضغط الرئوي والتوعية بمستجدات التشخيص والعلاج لهذا المرض المزمن .

ودعا الباحثون في الورشة الى فتح استشارية خاصة لمتابعة وتشخيص مرضى ارتفاع الضغط الرئوي وبالتعاون مع مركز البصرة واقامة ندوات اخرى تفصيلية حول الموضوع ومتابعة توفر العلاجات المطلوبة لهذا المرض.

ندوة حول مرض شلل القولون

ونظمت كلية طب الزهراء في جامعة البصرة ندوة عن جراحة الأطفال التخصصية بمشاركة باحثين ومتخصصين تحت شعار( شلل القولون لدى الأطفال) الى بحث آلية تشخيص وعلاج مرض شلل القولون الولادي ، مبينة اهمية هذا المرض الذي يصيب الأطفال حديثي الولادة.

ودعا الباحثون في الندوة الى ضرورة التشخيص المبكر لمرض شلل القولون حيث ان تأخر التشخيص يؤدي إلى مضاعفات عديدة إضافة إلى تأثيره على النتائج النهائية للعلاج فضلا عن الحاجة الملحة لاستقدام التقنيات الحديثة في العلاج الجراحي لمرض شلل القولون وبالأخص استعمال الناظور.

ندوة علمية توعوية حول تربية اسماك الكارب

من جانبها اقامت كلية الزراعة بجامعة البصرة بالتعاون مع منظمة الحياة للتنمية والتطوير وبصمة وعي ندوة علمية عن اسماك الكارب والظروف الملائمة لتربيتها وذلك على قاعة اتحاد رجال الأعمال في البصرة والتي تهدف الى توعية المزارعين والمهتمين بتربية واستزراع الأسماك بالطرق المثلى لتربية وإكثار اسماك الكارب.