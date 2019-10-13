طارق حرب: قرارات مجالس المحافظات باتت باطلة واستمرارها في العمل ليس قانونيا

بغداد – الصباح الجديد:

أكد الخبير القانوني طارق حرب، الأحد، أن استمرار عمل مجالس المحافظات بعد تصويت مجلس النواب على تجميد عملهم مخالف للقانون، فيما بين أن جميع قرارات مجالس المحافظات في الوقت الحالي باطلة.

وقال حرب في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “بقاء أعضاء مجالس المحافظات واستمرارهم بالعمل أمر مخالف لقرار مجلس النواب الذي تم التصويت عليه بتجميد عملهم”، لافتا إلى إن “بعض المجالس قامت بعد تجميد عملها على قبول استقالة المحافظين وإقالتهم وصوتت على بعض الفقرات والمشاريع وهذا الأمر يعد باطلا”.

وأضاف أن “جميع قرارات مجالس المحافظات غير قانونية في الوقت الحالي ومن الممكن إن يتم الطعن بها أمام المحكمة الإدارية”، مبينا أن “مجلس النواب يمتلك الحق بإلغاء مجالس المحافظات وتجميد عملها من حيث القانون”.

وكان عدد من رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات (الحكومات المحلية) عدوا قرار تجميد عملهم غير قانوني، وبـدأوا حراكاً قانونياً للطعن به قانونياً إلى المحكمة الاتحادية من أجل نقض التجميد وعدم تفعيله”.

وصوت مجلس النواب، في الثامن من تشرين الاول الحالي، من حيث المبدأ على إنهاء اعمال مجالس المحافظات.