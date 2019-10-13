«الفرات « تحقق تطورا في مبيعات منتجاتها من حامض الكبريتيك المركز والمخفف

«الفولاذية» تعلن عن إمكانياتها في مجال انتاج المسقفات القوسية المغلونة

بغداد _ الصباح الجديد :

حققت شركة الفرات العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن تطورا ملحوظا في مبيعات منتجاتها من مادتي حامض الكبريتيك المركز وحامض الكبريتيك المخفف خلال شهر ايلول الماضي مقارنة بشهر آب الذي سبقه.

وافاد مدير عام الشركة المهندس علي قاسم الشمري ان شركته حققت تطورا ملحوظا في مبيعاتها لمنتج حامض الكبريتيك المركز خلال شهر ايلول من هذا العام والبالغة (614,430) طنا مقارنة بشهر آب من هذا العام بكمية بلغت ( 315,360) طنا وبنسبة انجاز 72% فيما بلغت كمية المبيعات لمنتج حامض الكبريتيك المخفف للشهر المذكور (197,980) طنا مقارنة بشهر آب الماضي من العام الحالي والبالغة كميتها (127,700) طن وبنسبة انجاز 110% ، مؤكدا ان تحقيق هذا التطور جاء نتاج اعمال التأهيل والتحديث التي جرت على معدات المصنع والخطط التي وضعتها الشركة من خلال فتح منافذ تسويقية جديدة لتشمل محافظات اقليم كردستان فضلا عن المحافظات الوسطى والجنوبية ، كاشفا في الوقت نفسه عن إمكانية الشركة لسد الحاجة المحلية من منتجات حامض الكبريتيك المركز والمخفف بشكل كامل من دون الحاجة الى الاستيراد من دول الجوار.

من جانبها اعلنت الشركة العامة للصناعات الفولاذية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن امكانياتها في انتاج المسقفات القوسية المغلونة (k- span) على وفق احدث المواصفات العالمية.

وقال مدير عام الشركة المهندس محمد فائق جمعة ان مصنع الهياكل التابع للشركة يمتلك خطا انتاجيا متكاملا لتصنيع هذا النوع من المسقفات باطوال من (3,5 – 12 مترا) وبأسماك تتراوح ما بين ( 0,8 – 1,4 ملم) وحسب الطلب مع الاشراف والتنفيذ المباشر لنصبها، داعيا الشركات الشقيقة وجميع الوزارات والقطاع الخاص للاستفادة من الإمكانيات والمنتجات المتوفرة كونها ذات جدوى اقتصادية الى جانب اختصار الوقت المطلوب لنصب السقيفة.

يذكر ان الشركة العامة للصناعات الفولاذية تمتلك خطوطا إنتاجية وكفاءات هندسية وفنية ذات خبرات متراكمة لها باع طويل في المجال الصناعي.

من جانبها قامت شركة الزوراء العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن ومن خلال موقع المنصور التابع لها بفحص الواح الطاقة الشمسية لدوائر الدولة والقطاع الخاص لما يتمتع به الموقع المذكور من خبرات وكفاءة عالية في إنتاج وفحص ألواح الطاقة ولتحقيق موارد مالية للشركة.

واشار مصدر مخول في الشركة الى قيام موقع المنصور بإجراء فحوصات لالواح الطاقة الشمسية للمديرية العامة للماء/التشغيل التابعة الى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة وفحص الواح اخرى لمديرية محافظة بغداد ومديرية محافظة كربلاء المقدسة ، لافتا الى ان الموقع قام ايضا بفحص كميات كبيرة من الألواح للقطاع الخاص والشركات الأهلية والجامعات وطلاب الدراسات العليا على وفق المواصفات القياسية المعتمدة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية واصدار شهادات فحص معتمدة.