محجبة تتحدى حماتها في « ذا فويس»

متابعة الصباح الجديد :

تسبب الفنان المصري محمد حماقي في صدمة لزميلته الفنانة الإماراتية أحلام، خلال الحلقة الجديدة من برنامج المواهب الغنائية “ذا فويس”، حيث منحها “بلوك” حجب به منافسته من ضمْ موهبة سعودية إلى فريقها وهو ما جعل أحلام ترد له الأمر بعدم الالتفاف للموهبة.

وفي تفاصيل الواقعة فقد أبدى “حماقي” إعجابه بموهبة المتسابق السعودي عبدالرحمن حاتم، وبعد انتهائه من الغناء، حاولت الفنانة الإماراتية استفزازه وأخبرته أنها تعلم أنه منحها “بلوك” ولذلك لم تلتف للموهبة كي يضيع عليه “البلوك”.

ولكن كانت المفاجأة التي كشف عنها محمد حماقي لأحلام، وهي أنه تعمد أن تراه وهو يمنحها “بلوك” كونه يعلم أنها لن تلتف، ولذلك أصبح من حقه الحصول على “بلوك” آخر يمكن أن يضيع به موهبة أخرى عليها.

وتسببت هذه الصدمة في فقدان أحلام للنطق، الأمر الذي جعلها لا تستطيع الرد على خطة محمد حماقي في منحها “بلوك” والتي استطاع بها أن ينجح وأضاع عليها متسابقاً متميزاً.

وكان لمحمد حماقي موقفً آخر مع زميله الفنان راغب علامة حيث أنقذه من موقف محرج مع إحدى المتسابقات حيث صعدت ابنتي الفنان اللبناني الشهير عبدو منذر، للمسرح وعندما التف لهما راغب علامة من أجل ضمهما إلى فريقه في “ذا فويس” وجد نفسه في ورطة.

وأشعلت الموهبتان المسرح بصوتهما، وأكد لهما راغب علامة أنه ضغط على الزر في اللحظات الأخيرة لأنه لم يستطع أن يقاوم جمال صوتهما، وعند منحهما هديته التي يعطيها لكل متسابق في فريقه، وهي “قبعة” وجد أنه لابد من إعطائها لأحداهما كون العدد محدود، فاضطر محمد حماقي للتدخل وأعطى الأخرى وردة من التي يهديها لمتسابقي فريقه.

وعلى صعيد آخر تقدمت متسابقة مصرية تُدعى “رابعة” على مسرح “ذا فويس” ولجمال صوتها، استطاعت أن تٌقنع المدربين الأربعة بالالتفاف إليها بعدما أبدعت في أغنية “حلم” لكوكب الشرق أم كلثوم.

ودخل المدربون في مشادة قوية لضم المتسابقة، في محاولة كل منهم لاقناعها بالانضمام إلى فريقه، والتي أكدت أنها لم تفكر من قبل في النجم الذي ستنضم لفريقه كونها تحبهم جميعًا.

واختارت المتسابقة “رابعة” الانضمام إلى فريق أحلام، الأمر الذي دفع الفنانة الإماراتية إلى ترك مقعدها والصعود للمسرح لتحيتها بعد أن اختارتها، وقطعت أحلام على نفسها وعدًا أمام الجميع بإبراز موهبة “رابعة” بالشكل المطلوب.

وفي تفاصيل قدوم “رابعة” إلى مسرح “ذا فويس” أكدت أنها تأمل اجتياز مرحلة الصوت وبس، لأن اشتراكها في البرنامج كان حلماً قديماً حيث دخلت في تحد مع حماتها عندما أخبرتها الأخيرة أنها لن تٌقنع أحداً بموهبتها ولن يلتف إليها أي نجم وهو الأمر الذي زادها إصرارًا.