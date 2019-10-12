اختتام الاجتماعات الفنية للجنة العراقية _ الاردنية المشتركة للدورة (28)

بهدف تنمية وتطوير التعاون بين البلدين في جميع المجالات

بغداد _ الصباح الجديد :

اختتمت امس السبت اجتماعات اللجنة الفنية للجنة العراقية – الاردنية المشتركة للدورة (28) بحضور اعضاء الوفد العراقي ونظرائهم من الجانب الاردني وسفيري كلا البلدين تم خلالها بحث ومناقشة الملفات والمواضيع المطروحة بهدف تنمية وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات وصياغة التوصيات والمحاضر النهائية.

وتناول الاجتماع مباحثات شاملة ونقاشات مستفيضة بخصوص الملفات والقضايا والمواضيع المطروحة والمتعلقة بعمل اللجان الاقتصادية الفرعية للوزارات والدوائر المعنية في كلا الجانبين العراقي والاردني من اهمها التعاون في المجال الصناعي خاصة موضوع دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث ان الجهات المعنية في وزارة الصناعة والمعادن العراقية الرغبة بالاطلاع على الوسائل المعتمدة في مجال انشاء وادارة المدن الصناعية للاستفادة منها في تحسين الواقع الصناعي العراقي واستكمال الاجراءات الخاصة باقامة منطقة صناعية مشتركة بين البلدين الى جانب التعاون والمشاركة في الفرص الاستثمارية المعلنة لدى الوزارة للاسهام في اعادة تأهيل المصانع وانشاء مصانع ومشاريع جديدة فضلا عن التعاون في الصناعات الاخرى كالصناعات الغذائية والدوائية وغيرها .

كما تطرق المجتمعون الى ملفات التعاون في المجال التجاري ومجالات الطاقة ، سيما موضوع الربط الكهربائي والاتصالات والنقل والنفط والموارد المائية والصحة والبيئة اضافة الى التعاون في المجال المالي والتعاون الاستثماري في القطاعات الاقتصادية المختلفة بغية التوصل الى النصوص والمحاضر النهائية تمهيدا لتوقيعها من قبل الوزراء في كلا البلدين.

فقد اكد وكيل وزارة التجارة للشؤون الادارية نائب رئيس الجانب العراقي وليد حبيب حلو حرص العراق على دعم اواصر علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي والثقافي والعلمي وتحقيق اعلى مستويات التعاون المشترك ، مؤكدا على اهمية العمل المشترك لبناء مصالح اقتصادية بشكل متكامل وتنمية التبادل التجاري وتهيئة السبل وتذليل المعوقات التي تعترضها ، داعيا الشركات ورجال الاعمال والمستثمرين الاردنيين للاستفادة من السوق العراقية الواعدة والفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في شتى المجالات.

من جانبه قال امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الاردني يوسف الشمالي ان هذا الاجتماع يأتي استكمالا للجهود التي بذلت خلال الدورة (27) للجنة العراقية الاردنية المشتركة التي عقدت في بغداد عام 2017 وماتبعها من زيارات عمل رسمية متبادلة على جميع المستويات والتي توجت باتفاق البلدين على جملة من التفاهمات والمشاريع الحيوية ووضع قواعد مشتركة ودائمة للتعاون وازالة جميع الصعوبات والتحديات التي تواجه تعزيز التعاون في جميع المجالات ، مشيرا الى ان اجتماعات الدورة الحالية تتضمن اعمالا كبيرة وملفات شاملة في جميع مجالات التعاون ، معربا عن امله بأن تسفر هذه الاجتماعات عن نتائج تترجم على ارض الواقع بمبادرات ومشاريع تسهم في تعزيز وتشجيع التجارة والاستثمار في ضوء الامكانات الكبيرة والفرص المتاحة.