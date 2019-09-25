هالاند.. صائد الأرقام القياسية في مونديال الشباب والتشامبيونزليج

أول لاعب يسجل 9 أهداف في مباراة واحدة بتأريخ مونديال الشباب

أوسلو ـ وكالات:

نجح النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم ريد بول سالزبورج النمساوي، في جذب الأنظار مجددًا إليه، بعد ظهوره الأول في دوري أبطال أوروبا. اللاعب النرويجي الشاب شارك لأول مرة مع فريقه النمساوي في دوري الأبطال، ليساعده على اكتساح جينك البلجيكي (6-2)، الثلاثاء الماضي، في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات.

وتمكن هالاند من تسجيل ثلاثية «هاتريك» مع سالزبورج، ليصبح ثالث أصغر لاعب يفعل ذلك على مدار تاريخ دوري الأبطال، بعمر 19 عامًا و58 يومًا.

وبات هالاند ثالثًا خلف راؤول جونزاليس أسطورة ريال مدريد الإسباني، وواين روني الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد الإنجليزي.المهاجم النرويجي من مواليد مدينة ليدز، شمال العاصمة الإنجليزية «لندن»، وُلد في 21 تموز 2000، ويبلغ طوله 1.94 سم، إذ يتميز بطول فارع، وهو ابن ألف إنجه هالاند لاعب مانشستر سيتي السابق.

وبسبب مولده في مدينة ليدز، ارتبط اللاعب الشاب بالفريق الإنجليزي، وأعلن في مقابلة صحفية عام 2017 بأنه يحلم بالفوز بلقب البريميرليج مع ليدز يونايتد يومًا ما.

هالاند بدأ مسيرته ضمن صفوف براين النرويجي عام 2016، إذ سجل ظهوره الأول مع الفريق في مباراته ضد رانهيم، إذ كان يبلغ من العمر 15 عامًا فقط، وذلك بفضل تألقه مع فريق الشباب وتسجيله 18 هدفًا خلال 14 مباراة.

وخلال تواجده مع براين، حصل اللاعب الشاب على فرصة الخضوع لاختبار بهوفنهايم، لكنه لم يجتازه بنجاح، ليستمر مع فريقه النرويجي، الذي خاض معه 16 مباراة دون أن ينجح في هز الشباك.ومطلع شباط 2017، اتخذ هالاند خطوة أكبر في مسيرته، بالانضمام إلى مولده النرويجي، ليشارك معه لأول مرة بعد شهرين من إتمام انتقاله.

وجاء الظهور الأول للمهاجم النرويجي مع فريقه الجديد، حاملًا الأنباء السارة، إذ نجح في تسجيل هدف في تلك المباراة ضد فولدا، والتي جاءت ضمن منافسات الكأس.

واستمرت رحلة هالاند مع مولده، حتى جاء الأول من تموز 2018 بالنبأ السعيد، وذلك بعدما سجل رباعية «سوبر هاتريك» أمام بران في أول 21 دقيقة من زمن المباراة، التي أقيمت ضمن منافسات الدوري النرويجي، ليقود فريقه للفوز (4-0).وفي صيف 2018، أعلن ريد بول سالزبورج اتفاقه على ضم هالاند بداية من عام 2019، موقعًا معه على عقد لمدة 5 سنوات.

وبعد 7 أشهر من انضمامه، نجح المهاجم النرويجي الشاب في تسجيل أول هاتريك له بقميص سالزبـورج، خـلال فـوز فريقـه علـى بارندورف (7-1) في كـأس النمسـا.

وفي آب الماضي، سجل هالاند أول هاتريك له في الدوري النمساوي، خلال الفوز على فولفسبرجر (5-2)، قبل أن يضيف ثلاثية جديدة لرصيده، السبت الماضي، خلال الفوز على هارتبيرج (7-2) في الدوري أيضًا.

ولم تمر سوى 3 أيام، لينجح هالاند في إحراز ثلاثية للمباراة الثانية على التوالي، وهو الهاتريك الأول له في دوري الأبطال، والذي استقبلته شباك جينك، ليبلغ مجموع ثلاثياته مع سالزبورج 4 «هاتريك» حتى الآن.

وسبق لهالاند تسجيل رقم قياسي تاريخي في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، الذي أقيم هذا العام في بولندا، خلال مشاركته مع منتخب شباب النرويج.

وأحرز هالاند 9 أهداف دفعة واحدة خلال مواجهة النرويج ضد هندوراس، والتي انتهت بفوز بلاده (12-0)، ليصبح أول لاعب في تاريخ مونديال الشباب يسجل 9 أهداف في مباراة واحدة.