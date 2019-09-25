بدر الدين حمودي: معسكر إيران يؤهل المنتخب الوطني لمنافسات القارة

نجم كرة اليد ينضم لنادي السليمانية

بغداد ـ الصباح الجديد:

يبدأ منتخبنا الوطني بكرة اليد اليوم الخميس معسكره التدريبي في إيران الذي يقام بدعم وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد رياض، ويتضمن إجراء مباراتين تجريبيتين امام منتخب إيران، وثالثة امام منتخب شباب إيران والمباراة الرابعة امام بطل الدوري.

ويأتي المعسكر التدريبي ضمن الاستعداد لبطولة آسيا المقرر ان تقام في الكويت مطلع العام المقبل وهي مؤهلة إلى مونديال كاس العالم الذي تضيفه جمهورية مصر العربية عام 2020.

وقال نجم المنتخب الوطني بكرة اليد، بدر الدين حمودي، ان المباريات ستكون على درجة عالية من الأهمية، نظراً لما يملكه المنتخب الإيراني من مؤهلات فنية عالية، مما يسهم في تعزيز الجانب الفني للاعبينا، حيث ستوفر المباريات الاربع التجريبية فرصة طيبة للملاك التدريبي بقيادة الكابتن ظافر صاحب وكاظم كامل ومحمد صبحي ومدرب حراس المرمى كاظم ناصر بالاطلاع بصورة اكثر على مستويات اللاعبين ومدى انسجامهم في المباريات، وكذلك ستكشف المباريات التجريبية العديد من نقاط القوة لتعزيز والضعف لتجاوزها مما يسهم في تهيئة منتخبنا بالصورة الايجابية للاستحقاق الخارجي المهم.

وذكر ان المنتخب انهى مؤخراً معسكراً تدريبياً في السليمانية كان ناجحا، اذ زاد فيه معدل اللياقة البدنية للاعبين ولغة التفاهم كانت حاضرة وايضا فقد كانت ايام السليمانية فرصة لتغيير الاجواء امام اللاعبين.

واوضح اللاعب بدر الدين حمودي، انه ومعه شقيقه سجاد وحارس مرمى احمد مكي التحقوا بالمنتخب وهم يمثلون فريق نادي السليمانية الذي يستعد للمشاركة في بطولة الدوري الممتاز بكرة اليد المقرر ان ينطلق يوم 10 من الشهر المقبل، مؤكداً ان تدريبات فريقه منتظمة استعداداً للدوري الممتاز بقيادة الكابتن كمال عبد الواحد.

وقال ان الملاك التدريبي يسعى إلى الدخول بقوة في مباريات دوري الموسم المقبل، من أجل تأكيد جدارة كرة اليد في النادي وان يكون الفريق منافسا على اللقب مع ابرز الفرق المعروفة كالشرطة والجيش والكرخ وغيرها.

وقال انه سعيد بانضمامه هذا الموسم لصفوف فريق نادي السليمانية بكرة اليد لانه يعد فريقا جيدا ويملك قاعدة جماهيرية إلى جانب الدعم الذي يتلقاه من الهيئة الإدارية التي تسعى الى دعم الملاك التدريبي واللاعبين من اجل تحقيق افضل النتائج في مباريات الموسم الجديد.

يشار إلى ان بدر، ولد في كنف اسرة متخصصة برياضة كرة اليد، والده المدرب حمودي ناصر وعمه، علي ناصر او (علوكي) كما يسمونه، الاخير كان له الفضل الاكبر في بروز بدر بملاعب كرة اليد، حيث كان بدر لاعباً بكرة السلة ثم حارسا للمرمى في فرق الفئات العمرية بنادي الكرخ، لكن (علوكي) طلب منه الالتحاق بفريق كرة اليد، نظراً لامتلاك الفتى بدر مواصفات مثالية للنجاح والتفوق.

لتبدأ فصول حكاية تألقه في منافسات كرة اليد، عندما مثل في أول موسم بدوري الكبار فريق نادي نفط الوسط بعمر 17 سنة، ثم عاد إلى الكرخ لموسم وبعدها الانتقال الى صفوف نادي الشرطة ثم الجيش وحاليا مع السليمانية، وفي هذه السنوات كان عنصرا فعالاً في تحقيق الألقاب المحلية والخارجية مع المنتخب الوطني وكان قريبا من اللعب لنادي بيشكتاش التركي في الموسم السابق، حيث التحق بالفريق، بيد أن إدارة النادي التركي لم تلتزم بالمبلغ المقرر في العقد، مما اسهم في عودة اللاعب إلى الدوري المحلي.

بقي ان نعرف، ان بدر الدين، من متابعي النجم العالمي البرازيلي نيمار، يشجع باريس سان جيرمان، ويتابع برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي واي سي ميلان الإيطالي، فيما على الصعيد العربي الأفريقي، فهو حريص على متابعة فرق الأهلي المصري والترجي التونسي، وعلى الصعيد القاري يفضل، ناديي، العين الإماراتي والسد القطري.