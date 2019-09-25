محافظ ذي قار يتفقد قضائي الدواية والاصلاح ويوعز بالاسرع في تنفيذ المشاريع المتلكئة

كاظم العبيدي

أجرى محافظ ذي قار عادل الدخيلي جولات تفقدية الى قضائي الاصلاح والدواية بعد عودته من الصين مباشرةً ،واوعز بتنفيذ المشاريع المتوقفة والمتلكئة .

جاء ذلك خلال بيان اورده مكتبه الاعلامي تلقت الصباح الجديد نسخة منه حيث وجه الدخيلي ، بتشكيل لجنة فنية وهندسية مختصة لمتابعة تسريع العمل في مشروع ماء الإصلاح الذي استؤنف العمل به مؤخراً ،

عقب زيارة ميدانية اجراها لموقع العمل بعد إن «وصلت نسبة الانجاز الفعلي في المشروع ٦٥%،

بيد أننا نريد تسريع وتيرة العمل كون المشروع من المشاريع الوزارية التي تلكأت واوقف العمل بها في وقت سابق».

من جهة اخرى تفقد الدخيلي قضاء الدواية شمال الناصرية في إطار جولاته المستمرة في الأقضية والنواحي ، مصطحباً عدداً من مدراء الدوائر الخدمية ،

مؤكداُ « استمرار العمل على المضي في انجاز خطته الخدمية الشاملة ، للنهوض بالواقع الخدمي المتراجع في الأقضية والنواحي ، فضلاً عن مركز المحافظة « .

وأطلع ميدانياً على مستوى الخدمات المقدمة للأهالي ، واستمع الى اراء وشكاوى عدد من ابناء القضاء ، موجهاً الجهات الخدمية بتكثيف جهودها ومواصلة العمل في تحسين واقع الكهرباء والماء الصالح للشرب وشبكات الصرف الصحي علاوة علـى تنشيط عمل مؤسسات الدولة فـي القضاء بشكل تظهر نتائجه قريبـاً «.