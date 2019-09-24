  • الأربعاء , 25 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • المحطات الكهرومائية تعود الى العمل وإنتاج الطاقة يتجاوز 19 الف ميجاواط

المحطات الكهرومائية تعود الى العمل وإنتاج الطاقة يتجاوز 19 الف ميجاواط

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد

أعلنت وزارة الـكـهـربـاء ارتفاع انتاجها من الطاقة الكهربائية عادة إياه الاكبر والاول مـنـذ تـأسـيـسـهـا، ومعاودة عمل المحطات الكهرومائية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء احــمــد الــعــبــادي في تصريح رسمي اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “الـــوزارة نجحت خلال الايام القليلة الماضية بزيادة الطاقات الانتاجية من المحطات الكهربائية فـــي عــمــوم الـــبـــلاد مـــن خــــلال تـكـثـيـف الجهد الوطني في عمليات اعـادة التأهيل والـصـيـانـة لـلـوحـدات الـتـولـيـديـة ومـعـاودة عمل المحطات الكهرومائية ضمن طاقاتها التصميمية بسبب ارتفاع مناسيب المياه، لتتجاوز الطاقة المنتجة حاجز الـ 19 ألف ميغاواط، منوها بان هذا المعدل يعد الاول والاكـبـر فـي تـاريـخ صـنـاعـة الـكـهـربـاء في العراق”.

واضـاف ان “المحطات الكهرومائية العاملة في البلاد اسهمت بشكل فاعل برفع حجم الانـتـاج بسبب ارتـفـاع مناسيب المـيـاه، اذ زاد انتاج محطة سد الموصل على سبيل المثال من 50 ميغاواط الـى 640 ميغاواط مما شكل اضافة بالطاقة المنتجة، متوقعا ان يرتفع حجم الطاقة المتاحة فـي البلاد بشكل ملحوظ خلال المدة المقبلة”

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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