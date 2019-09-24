نفط الشمال بطلا لدوري النخبة النسوي بكرة الصالات

شوخان تتوج بكأس الهداف.. ونور الأفضل بين حماة الشباك

بغداد ـ سمير خليل:

احرز فريق نفط الشمال النسوي لقب بطولة النخبة بكرة الصالات للنساء التي اختتمت في محافظة بابل واقامتها اللجنة النسوية بالاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم برعاية محافظ بابل السيد كرار العبادي وبالتعاون مع الاتحاد الفرعي ومديرية شباب ورياضة بابل تحت شعار(بابل تراث عالمي) بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره القوة الجوية في مباراة مثيرة بخمسة اهداف لثلاثة برغم ان الجوية حسم الشوط الاول من المباراة بالتقدم بهدفين لهدف، وحل فريق بلادي بالمركز الثالث بعده فوزه على نفط ميسان باربعة اهداف لهدف وحيد، وعلى صعيد الجوائز الفردية احرزت لاعبة نفط الشمال ديرين محمود لقب اللاعبة الافضل في البطولة فيما ذهب لقب هدافة البطولة لزميلتها في الفريق شوخان نور الدين التي احرزت14 هدف خلال البطولة، اما افضل حارسة مرمى فكانت نور صباح حارسة عرين القوة الجوية للسنة الثالثة على التوالي.

وكانت البطولة التي افتتحت يوم الرابع عشر واختتمت في الواحد والعشرين من الشهر الجاري قد شهدت مشاركة تسعة اندية قسمت على مجموعتين ضمت الاولى اندية: سيروان والبلدي وافروديت ونفط الشمال والقوة الجوية فيما ضمت المجموعة الثانية اندية شهربان والحدود وبلادي ونفط ميسان ،تصدر المجموعة الاولى فريق نفط الشمال بعد تحقيقه العلامة الكاملة بـ 12 نقطة وبشباك نظيفة في جميع مباريات الدور الاول وجاء القوة الجوية وصيفا فيما تأهل فريقا بلادي ونفط ميسان من المجموعة الثانية الى المربع الذهبي الذي حسمت مباراتيه بفوز نفط الشمال على نفط ميسان بنتيجة ثقيلة قوامها ثمانية اهداف مقابل هدف يتيم فيما تغلب القوة الجوية على نظيره بلادي باربعة اهداف لهدفين ليرتقي الجوية ونفط الشمال الى المباراة النهائية .

رياضة «الصباح الجديد» حاورت مدربي نفط الشمال والقوة الجوية وسجلت انطباعهما عن البطولة ،الكابتن قاسم جميل مدرب نفط الشمال استطاع ان يعد فريقا قويا تفوق في جميع مبارياته التي انهاها جميعها بالفوز يتحدث عن البطولة :اعتبر هذه البطولة بداية لنهاية الانتكاسات لانها افصحت عن فرق تلعب بتكتيك عالي ولاعبات مجتهدات وذكيات استطعن ان يمنحن هذا الدوري نكهة جميلة، المستوى العام للدوري كان متباينا بسبب مشاركة فرق جاءت للمشاركة واكتساب الخبرات وهذا الشيء ايجابي بينما كانت هناك فرق قويه استعدت جيدا وانتظمت في معسكرات تدريبية واستعانت بلاعبات محترفات من داخل وخارج العراق لتحتد المنافسة وتشتد وخاصة في مباريات فرق المربع الذهبي، بالنسبة للاعبات اللواتي اثرن اعجابي فهن» زينب عباس وزهراء احمد من الجوية» وبالطبع لاعباتنا «ديرين محمود وشوخان نور الدين هدافة البطولة»، وهذه المرة الاولى مع نفط الشمال نفوز بدرع الدوري وسبق لي احراز بطولة الساحات المكشوفة مع نادي غاز الشمال.

«.اما الكابتن علي حسين عودة مدرب الفريق الوصيف القوة الجوية وهو من افضل الفرق على مستوى كرة القدم النسوية ويمتلك لاعبات يمثلن قوام المنتخب الوطني

فوصف البطولة بالجيدة والمفيدة وان مشاركة تسعة اندية تشكل بداية طيبة للكرة النسوية العراقية ويضيف :الآثاره والنديه بين الفرق المشاركة كانت واضحة ولكن نظام البطوله الذي قسم الفرق الى مجموعتين تلعب فرقها بشكل يومي أثر سلبيا على اللاعبات وخاصة فريقنا الذي لعب اربع مباريات متتالية يوما بعد يوم والاهم حرمان بعض اللاعبات بسبب (أي دي) فريقي كان المتضرر الوحيد في البطوله،مباراتنا النهائية امام نفط الشمال كانت جيدة وممتعة سادتها لمحات فنية رائعة لكن بسبب عدم استغلال الفرص المتاحة وعدم التوفيق اضاع من ايدينا الفوز، بالنسبة للتحكيم كان جيدا رغم ان حكم النهائي حرمنا من هدف صحيح».