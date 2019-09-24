براعم واعدة في المركز الوطني بالملاكمة

بغداد ـ الصباح الجديد:

يواصل فريق فئة البراعم في المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية تحضيراته للمشاركة في بطولة الموهبة الرياضية المقررة ان تنطلق شهر تشرين الأول المقبل، وقال مدرب فئة البراعم في المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بالملاكمة رسول جبر، ان جيل جديد من الواعدين مواليد 2008/2010 يواصلون التدريبات المنتظمة إستعداداً للمشاركة في البطولة المقبلة.

واوضح جبر، ان الملاكمين الصغار الذين يؤدون التدريبات بواقع 4 وحدات لايام الجمعة والسبت والأثنين والأربعاء، هم « حسنين علي ومهدي مالك وحيدر أوس وعلي ماجد واحمد سرمد وعبد الله وهاب واحمد وهاب وحسين علي كاظم ومجتبى علي وعباس علي بدر وياسر جبر وإبراهيم أدهم وبسام جاسم وحسين ميثم».