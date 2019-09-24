زوجان بريطانيان “يزرعان الأثاث”

الصباح الجديد – وكالات:

في حقل بمنطقة المقاطعات الوسطى بإنجلترا، يعكف جافين وأليس مونرو على استحداث نقلة جديدة في استدامة موارد الأرض، إذ أن حصادهما عبارة عن أشجار طوعاها لتنمو في صورة مقاعد.

ويملك الزوجان مزرعة للأثاث في ديربيشير يتوليان فيها رعاية 250 مقعدا و100 مصباح و50 منضدة. ويعد الاثنان ذلك مساهمة منهما في التصدي لما يريان أنها عملية لا كفاءة فيها تنتج نسبة عالية من المواد الكربونية من خلال قطع الأشجار لصناعة الأثاث.

وقال جافين: “الفكرة، زراعة الشجرة لتنمو بالشكل الذي تريده مباشرة. بدلا من زراعة شجرة قسرا لمدة 50 عاما ثم قطعها وتقطيعها إلى أجزاء أصغر وأصغر. انه نوع من الطباعة ثلاثية الأبعاد”.

وراودت الفكرة جافين وهو صبي، إذ رصد شجرة بونساي وقد نمت على شكل مقعد.

وفي 2012 وبعد عام من زواجه أسس مع زوجته أليس شركة “فولغرون” وتفرغا للفكرة. وصادف الاثنان في طريقهما عقبات، فقد انتهت واحدة من محاولاتهما الأولى بكارثة عندما دهست أبقار ما زرعاه وأكلته الأرانب.

وكان عليهما أيضا اكتشاف أفضل الطرق لتشكيل الشجرة من دون الحد من نموها، وتعلم الزوجان أيضا توجيه النباتات الصغيرة للنمو في اتجاه معين بدلا من إرغامها على النمو بما يخالف طبيعتها.