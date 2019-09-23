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محاكمة تاريخية في الجزائر تطال شخصيات بارزة في عهد بوتفليقة

شؤون عربية
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الصباح الجديد ـ وكالات :
شهدت الجزائر امس الاثنين محاكمة 4 شخصيات بارزة في البلاد، في أول تحرك قضائي منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي. وبدأت جلسة محاكمة الرباعي، سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، و»محمد مدين» و»عثمان طرطاق، مديرا المخابرات السابقان، و»لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، في المحكمة العسكرية ببليدة.
كذلك، شهدت المحكمة العسكرية محاكمة غيابية لكل من وزير الدفاع السابق، خالد نزار، وابنه لطفي، وفريد بن حمدين، مسير الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة، بتهم الإخلال بالنظام العام. ومنذ استقالة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة مطلع أبريل الماضي تحت ضغط حراك شعبي، فتح القضاء سلسلة تحقيقات في قضايا فساد، وتقرر وضع عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين السابقين في الحبس الاحتياطي.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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