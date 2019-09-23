البرلمان يعرض تقرير الدفاع النيابية بشأن الحوادث الأمنية بجلسة اليوم

بغداد – الصباح الجديد

يعرض مجلس النواب في جلسة، اليوم الاثنين، تقرير لجنة الأمن والدفاع النيابية، فيما يتعلق بالحـوادث الامنية.وجاء في جدول الأعمال الذي أطلعت عليه “الغد برس”، إن “مجلس النواب سيصوت في جلسة اليوم، على مشروع قانون هيـــأة التصنيــع الحربي، فضلاً عن عرض تقريـــر لجنة الامـــن والدفــاع فيما يتعلق بالحـوادث الامنيـــة، بالإضافة إلى القراءة الاولى لمقترح قانون حماية التنوع ومنع التميز. (لجنة حقوق الانسان)،(17)”.

وكما أن البرلمان “سيقرأ القراءة الاولى لمقترح قانون مناهضة التعذيب، بالإضافة إلى القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشان الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول، فضلاً عن القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح”.

وأوضح الجدول، أن “جلسة اليوم ستتضمن تقريـــر ومناقشــــة القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975، والقراءة الثانية مقترح قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (57) لسنة 2004”.

كذلك “تقريـــر ومناقشــة مشروع قانون استيفــاء أجــر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لاغراض غيــر الزراعية، وتقريـــر ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية. (لجنة الاتصالات والاعلام، لجنة الخدمات والاعمار)، (42 مادة)”.