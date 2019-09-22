تشكيل تحالف سياسي ايزيدي في سنجار معارض للبارزاني ومع الحكومة الاتحادية

بغداد – الصباح الجديد:

كشف الباحث بالشأن الكردي علي ناجي امس الأحد، عن تأسيس تحالف سياسي ايزيدي معارض للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، تتفق مواقفه مع ارتباط سنجار بالحكومة الاتحادية وليس بإقليم كردستان.

وقال ناجي إن “الايام الماضية شهدت تحركات بين عدد من القوى والاحزاب الايزيدية في سنجار لانشاء تحالف سياسي ايزيدي”، مبينا أنه “امس تم الاعلان عنه واختيار رئيس التحالف ونائبيه والمخولين للتحدث باسمه.

وأضاف، أن “التحالف الجديد يضم 3 احزاب وهم: الحرية والديمقراطية الايزيدية الذي يعتبر مقرب من حزب العمال الكردستاني pkk وحزب الايزيدي الديمقراطي بزعامة حيدر ششو، وحركة الايزيدية من اجل الاصلاح والتقدم”.

واوضح ناجي ان “توجهات هذه الاحزاب وخاصة الحركة الايزيدية تتقاطع مع سياسة حزب مسعود بارزاني تجاه القضايا السياسية والتاريخية والاجتماعية التي تخص الايزيديين”، مشيراً الى ان “مواقف احزاب التحالف الجديد تأييد ان يكون ارتباط مدينة سنجار بالحكومة الاتحادية وليس بإقليم كردستان”