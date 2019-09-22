  • الأحد , 22 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • النائب آراس حبيب: ندعم توجه الحكومة لعقد شراكات إقتصادية

النائب آراس حبيب: ندعم توجه الحكومة لعقد شراكات إقتصادية

شؤون عراقية
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أكد عضو مجلس النواب عن بغداد آراس حبيب كريم، دعمه توجه الحكومة لعقد شراكات إقتصادية.
وقال حبيب: “ندعم أي توجه للحكومة لعقد شراكات إقتصادية مع مختلف دول العالم ومع كبريات الشركات العالمية في مجال البنى التحتية بالدرجة الأساس”.
واضاف: “الكرة ليس في ملعب الآخرين دولا أو شركات، بل في ملعبنا نحن مؤسسات وأفراداً”.
وتابع: “آن الأوان أن نجعل العالم يساهم في بناء بلدنا بما نتملكه من قدرات وإمكانيات ضخمة يتسابق عليها الآخرون لو أحسنا بناء منظومة سليمة وشفافة بعيدا عن شياطين الفساد الذين يدخلون في الكليات والتفاصيل معا”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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