التعليم تمدد التقديم على استمارة القبول المركزي إلى 29 أيلول

فرصة جديدة لخريجي الاعدادية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي امس الاحد، تمديد التقديم على الاستمارة الالكترونية للقبول المركزي إلى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل.

وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة إيهاب ناجي عباس في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه إنه “تقرر تمديد التقديم على استمارة القبول المركزي في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2019-2020 لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل والموافق الـ29 من ايلول الجاري “.

وأضاف ان “قرار تمديد التقديم على استمارة القبول جاء لإتاحة الفرصة للطلبة الذين لم يتسن لهم التقديم”، مؤكدا ان “التقديم سيكون على موقع البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org)”.