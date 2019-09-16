العبيدي: مافيات الفساد تقود البلاد والحكومة عاجزة عن حماية وزرائها

نائبة تطالب عبد المهدي بكشف حقيقة المستشفيات الفضائية وإعادة وزير الصحة

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال النائب خالد العبيدي ان مافيات الفساد هي من تقود البلاد، وان الحكومة عاجزة ازاءها

وذكر العبيدي في بيان اطلعت الصباح الجديد على نسخة منه: “تثبت رسالة استقالة وزير الصحة الدكتور علاء العلوان المعروف بمهنيته وحرصه على النهوض بالواقع الصحي المتردي في العراق، إن مافيات الفساد والسمسرة والكومشنات هي التي تقود البلاد، وإن الحكومة عاجزة عن حماية وزرائها من هذه المافيات التي اصبحت كلمتها هي العليا وكلمة القادة والاداريين الحريصين على خدمة العراقيين هي السفلى”.

وأكد “شخصيا، سأصوت ضد استقالة الدكتور العلوان اذا ماتم طرح موضوعه في مجلس النواب وسأسعى الى اقناع النواب للعمل على اقالة كل من وضع العراقيل امام وزير الصحة لمنعه من اداء واجبه وتعهده لخدمة شعبه”.

وفي السياق، طالبت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، امس الاثنين، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتشكيل خلية لمكافحة الفساد في وزارة الصحة، مشيرة الى ان الوزارة سجلت مستشفيات وهمية في سابقة غير مسجلة في تاريخ البلاد.



وقالت جودت في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن « استقالة وزير الصحة علاء العلواني كشف عن الكثير من قضايا الفساد وكان على رئيس الوزراء تشكيل خلية في الوزارة من اجل اخراج مافيات الفساد واعادة الوزير اليها».

واضافت ان «الرضوخ لتلك المافيات والاكتفاء برفض الاستقالة غير كاف وبحاجة الى اجراءات جريئة قادرة على معالجة الموقف».

واوضحت جودت، ان «ملف فساد الوزارة تجاوز الخطوط الحمراء حيث تم تسجيل مستشفيات فضائية كاملة بمقراتها الوهمية وكوادرها الغير متواجدين فضلا عن فساد في شراء اللقاحات والادوية والاجهزة الطبية والعشرات من الملفات».