مستمسكات شخصية

عبد الحسين رشيد العبيدي

لستُ نادما على انقيادي لهذا الدافع الآني، لكن لا سبيل للحيلولة دون ذلك، انها ليست حركة بطولية، جمعت كدسا من الأحذية وأزحتها قرب الرصيف، أحذية متنوعة بأحجام مختلفة، أحذية نسائية ورجالية، أحذية أطفال، أحذية جديدة وعتيقة باليه، أحذية بماركات متنوعة، يراودني إحساس ماحق بتحولها لذكرى مريرة.

حالما كف الحادث عن سلب انتباهي، أحسستُ أن الخروج المجدي من هذا الوضع هو تجاهل الأخطار المحتملة، اجتاحتني نخوة طارئة، هرعت مدفوعا بفضول قاهر، تناولت مكنسة الدكان ورحت أكنس المتناثر من الأشياء وبقيتُ ضحية لهذا الالتزام المأساوي.

_ لقد كان محقا دوستوفسكي، إنها جريمة بلا عقاب: قلتُ لإيفان كاراموزوف.

ركض الناس في كل اتجاه بحثا عن ملاذ متأخر في الساعة السادسة عصر الخامس من حزيران والازدحام في ذروته، بالنسبة لأمثالي ظل المكان مرتعا للمرارة، لم أفلح في التعرف على ملامحي، هشم الانفجار توازني، زجاج المحل، كومة الصحف لبائع الجرائد بعد ان يأس من بيعها: صحف متنوعة، تلعب معنا لعبة المكائد.