مجلة «بيت»: القصيدة والسلاح

أعلنُ «بيت الشعر العراقي» عن صدور العدد الخامس من مجلّته الثقافيّة الفصليّة «بيت»، بعد توقّف اضطراري لأسباب ماديّة.

ويتضمن العدد الجديد 16 باباً في 280 صفحة شارك فيها العديد من الشعراء والكتّاب.

وفي باب «عتبة» نقرأ افتتاحية كتبها رئيس التحرير الشاعر حسام السراي، تطرّق فيها إلى الصعوبات التي واجهت المنظّمة ككلّ منذ أكثر من عام ونصف العام، إذ أشار إلى الاستعدادات الجارية حالياً لإقامة مؤتمر انتخابي جديد للبيت، كما مرّت الافتتاحية على ما أتمّه البيت في مشروع «مقاطع للمارّة»، وتوقفت عند معنى رحيل شاعر مثل أكرم الأمير في البصرة.

وكانت المراجعة اللغوية في العدد للشاعر ميثم الحربي، والإخراج الفني للمصمم أحمد العتّابي.