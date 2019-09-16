بليسكوفا تتوج بلقبها الـ15

بكين ـ وكالات:

توجت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة ثانياً عالمياً، بلقبها الاحترافي الخامس عشر بفوزها في نهائي دورة تشنغتشو الصينية على الكرواتية بترا مارتيتش الـ23 عالمياً 6-3 و6-2.

ولم تتأثر التشيكية البالغة 27 عاماً بتعطل المباراة النهائية أكثر من مرة بسبب الأمطار، وحسمت اللقاء من دون عناء محرزة لقبها الرابع لهذا الموسم بعد دورات بريزبين الأسترالية، روما الإيطالية وإيستبورن البريطانية. من أصل خمس مباريات نهائية (خسرت في ميامي الأميركية).. وقلصت بليسكوفا الفارق مع بارتي في الصراع على صدارة التصنيف العالمي، إذ سيصبح 86 نقطة فقط في إصدار مساء أمس.

في المقابل، لا تزال مارتيتش التي دخلت المباراة على خلفية أربعة انتصارات من أصل خمس مواجهات سابقة جمعتها ببليسكوفا، تبحث عن لقبها الثاني فقط بعد الذي توجت به في نيسان الماضي في دورة اسطنبول التركية، من أصل أربع مباريات نهائية خاضتها حتى الآن.