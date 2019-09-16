زين العابدين غيلان.. طموح التأهل إلى البارالمبياد للمرة الثانية تواليا

مبارز متمكن حصد النجاحات ضمن أسرة رياضة الإنجاز
بغداد ـ فلاح الناصر:
أبطال اللجنة البارالمبية يواصلون المشاركات الخارجية بشعار تعزيز النجاحات لرياضة الإنجازات، وضمان الحصول على بطاقات جديدة للعب في بارالمبياد طوكيو 2020.. ومنتخب المبارزة على الكراسي، يملك النجوم الذين تحققت بسواعدهم العديد من الأوسمة والكؤوس عن جدارة في شتى البطولات العربية والاقليمية والقارية والدولية وصولاً الى البارالمبياد العالمي حيث اعتلى الابطال منصات التتويج واكدوا الكفاءة العراقية في المنافسة والظفر بأوسمة النصر.
المبارز زين العابدين غيلان، يسعى باصرار كبير على قطع تذكرة البارالمبياد للمرة الثانية تواليا، بعد مشاركته في بارالمبياد ريودي جانيرو 2016، وحل رابعاً في الترتيب النهائي للمنافسات، في وقت حصد زميله عمار هادي الوسام الفضي.
يمضي بنحو إيجابي في رحلة التحدي، فهو ضمن بنحو كبير جداً بطاقة اللعب في البارالمبياد، وسبقه زميله النجم عمار هادي، اذ يقف زين العابدين مع نجوم منتخبنا الوطني بالمبارزة على الكراسي امام تحديات، يتطلعون فيها إلى اثبات الحضور الفني الأفضل.
يترقبون المشاركة في بطولة كوريا الدولية للفردي والفرقي ذات التنقيط الذي يصل لنحو 80 ، وهو رقم مهم جداً في مسيرة كل لاعب مبارزة لديه طموح الانتقال إلى البارالمبياد المقبل الذي سيقام في اليابان منتصف العام 2020، اذ اختتموا معسكرا ًتدريبياً داخليا تضمن اجراء وحدتين تدريبتين صباحية ومسائية لتعزيز الجانب الفني ورفع درجة الجاهزية للمحفل الدولي.
في بطولتي البرازيل وبولندا السابقتين، كان زين منافسا شرساً يملك مؤهلات النجاح وهو يلاقي ابرز نجوم العالم في رياضة السيوف، هدفه المضي نحو تحقيق الهدف المنشود وتدوين اسمه في سجلات الشرف والإبداع ضمن اللجنة البارالمبية المعطاء.
ففي بطولة البرازيل التي شهدت مشاركة ما يقارب 37 دولة بينها العراق والكويت من العرب فقط، تفوق، غيلان، في دور المجموعات، ليبلغ دور الـ 32 ويتغلب على لاعب من فرنسا، ثم تجاوز منافسا اوكرانيا في دور الـ 16، قبل ان يخسر ويودع البطولة امام لاعب من روسيا في دور الثمانية.
زين العابدين، خريج علوم المحاسبة، الموظف في وزارة الصحة والبيئة، يمثل على الصعيد المحلي نادي الذرى، التحق برياضة المبارزة في العام 2008، يملك نحو 13 وسامأً على الصعيد الفردي في مشاركاته الخارجية، في حين رصيده 7 أوسمة بالمنافسات الفرقية.
في بارالمبياد ريود جانيرو بالبرازيل 2016، حل رابع الترتيب النهائي لفئة A بعد لاعبي الصين وبريطانيا ثم الصين، وكان هو العراقي العربي الوحيد لفئة سيف المبارزة بين 12 متسابقا اشتركوا ضمن النهائيات الأولمبية الخاصة برياضة البارالمبية.
ابرز الاسماء التي تتدرب تحت اشرافها، ليث سلمان ورحيم فالح وجمال حسن، يدين لهم جميعا بالفضل، إلى جانب إشادته بالمتابعة الميدانية للجنة البارالمبية لتدريبات المنتخبات الوطنية بينها فريق المبارزة على الكراسي الذي يعد اتحاداً فعالاً نظراً لنجاحاته وحصوله على الأوسمة والكؤوس في المشاركات الخارجية.