زين العابدين غيلان.. طموح التأهل إلى البارالمبياد للمرة الثانية تواليا

مبارز متمكن حصد النجاحات ضمن أسرة رياضة الإنجاز

بغداد ـ فلاح الناصر:‏

أبطال اللجنة البارالمبية يواصلون المشاركات الخارجية بشعار تعزيز النجاحات لرياضة الإنجازات، ‏وضمان الحصول على بطاقات جديدة للعب في بارالمبياد طوكيو 2020.. ومنتخب المبارزة على ‏الكراسي، يملك النجوم الذين تحققت بسواعدهم العديد من الأوسمة والكؤوس عن جدارة في شتى ‏البطولات العربية والاقليمية والقارية والدولية وصولاً الى البارالمبياد العالمي حيث اعتلى الابطال منصات ‏التتويج واكدوا الكفاءة العراقية في المنافسة والظفر بأوسمة النصر.‏

المبارز زين العابدين غيلان، يسعى باصرار كبير على قطع تذكرة البارالمبياد للمرة الثانية تواليا، بعد ‏مشاركته في بارالمبياد ريودي جانيرو 2016، وحل رابعاً في الترتيب النهائي للمنافسات، في وقت حصد ‏زميله عمار هادي الوسام الفضي.‏

يمضي بنحو إيجابي في رحلة التحدي، فهو ضمن بنحو كبير جداً بطاقة اللعب في البارالمبياد، وسبقه ‏زميله النجم عمار هادي، اذ يقف زين العابدين مع نجوم منتخبنا الوطني بالمبارزة على الكراسي امام ‏تحديات، يتطلعون فيها إلى اثبات الحضور الفني الأفضل.‏

يترقبون المشاركة في بطولة كوريا الدولية للفردي والفرقي ذات التنقيط الذي يصل لنحو 80 ، وهو رقم ‏مهم جداً في مسيرة كل لاعب مبارزة لديه طموح الانتقال إلى البارالمبياد المقبل الذي سيقام في اليابان ‏منتصف العام 2020، اذ اختتموا معسكرا ًتدريبياً داخليا تضمن اجراء وحدتين تدريبتين صباحية ‏ومسائية لتعزيز الجانب الفني ورفع درجة الجاهزية للمحفل الدولي.‏

في بطولتي البرازيل وبولندا السابقتين، كان زين منافسا شرساً يملك مؤهلات النجاح وهو يلاقي ابرز ‏نجوم العالم في رياضة السيوف، هدفه المضي نحو تحقيق الهدف المنشود وتدوين اسمه في سجلات ‏الشرف والإبداع ضمن اللجنة البارالمبية المعطاء.‏

ففي بطولة البرازيل التي شهدت مشاركة ما يقارب 37 دولة بينها العراق والكويت من العرب فقط، ‏تفوق، غيلان، في دور المجموعات، ليبلغ دور الـ 32 ويتغلب على لاعب من فرنسا، ثم تجاوز منافسا ‏اوكرانيا في دور الـ 16، قبل ان يخسر ويودع البطولة امام لاعب من روسيا في دور الثمانية.‏

زين العابدين، خريج علوم المحاسبة، الموظف في وزارة الصحة والبيئة، يمثل على الصعيد المحلي نادي ‏الذرى، التحق برياضة المبارزة في العام 2008، يملك نحو 13 وسامأً على الصعيد الفردي في ‏مشاركاته الخارجية، في حين رصيده 7 أوسمة بالمنافسات الفرقية.‏

في بارالمبياد ريود جانيرو بالبرازيل 2016، حل رابع الترتيب النهائي لفئة ‏A‏ بعد لاعبي الصين ‏وبريطانيا ثم الصين، وكان هو العراقي العربي الوحيد لفئة سيف المبارزة بين 12 متسابقا اشتركوا ‏ضمن النهائيات الأولمبية الخاصة برياضة البارالمبية.‏

ابرز الاسماء التي تتدرب تحت اشرافها، ليث سلمان ورحيم فالح وجمال حسن، يدين لهم جميعا بالفضل، ‏إلى جانب إشادته بالمتابعة الميدانية للجنة البارالمبية لتدريبات المنتخبات الوطنية بينها فريق المبارزة ‏على الكراسي الذي يعد اتحاداً فعالاً نظراً لنجاحاته وحصوله على الأوسمة والكؤوس في المشاركات ‏الخارجية.