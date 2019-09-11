مقاتلات أمريكية تلقي 36 طنا من القنابل على جزيرة في نينوى

بغداد – الصباح الجديد

أفاد التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، بإلقاء 36 طنا من القنابل على جزيرة في نينوى.

وقال قائد المهمات الخاصة في القوات المشتركة ميجور جنرال إيريك هيل إن “المقاتلات إف 16 وإف 35 الأميركية ألقت أكثر 36 طنا من القنابل الموجهة بأشعة الليزر على جزيرة كنعوص التي يسيطر عليها مسلحين من تنظيم داعش شمالي العراق”.

واضاف، أن “جزيرة كنعوص التي تقع على نهر دجلة جنوبي مدينة الموصل العراقية أصبحت محطة انتقال لمسلحين داعش في الدخول والخروج من وإلى سوريا”.

وتابع: “نحن نحرم داعش من إمكانية الاختباء في جزيرة كنعوص ونوفر الظروف للقوات الحليفة لتستمر في جلب الاستقرار إلى المنطقةبحسب موقع الحرة”