فؤاد الأمير يرفد المكتبة الاقتصادية بكتاب «رأسمالية الليبرالية الجديدة (النيوليبرالية)»

بغداد ـ الصباح الجديد:

صدر إلى الأسواق حديثاً عن “دار الغد” وتوزيع “دار الملاّك للفنون والآداب والنشر البغداديتين كتاب الخبير الاقتصادي فؤاد الأمير “رأسمالية الليبرالية الجديدة (النيوليبرالية)” وبمراجعة الأستاذ ماجد علاوي.

تضمنت صفحات الكتاب البالغة 455 صفحة المقدمة وثلاثة فصول أولها “تسميات ومصطلحات ومفاهيم” والثاني تحت عنوان “الرأسمالية المنضبطة” أما الثالث فبعنوان “رأسمالية الليبرالية الجديدة”.

وأختتم الأمير منجزه بملحق تضمن دراسة تحليلية عن قانون شركة النفط الوطنية العراقية بعنوان “هل هو قانون لشركة نفط وطنية أم لتبديد وتهديد العوائد النفطية”؟.

وفي المقدمة أوضح الأمير أن منجزه “هو كتاب عن رأسمالية الليبرالية الجديدة التي سادت العالم مُنْذُ ثمانينيات القرن الماضي وحَتَّى الآن”، وأكد ان النيوليبرالية ” أدت إلى أزمة مالية كبرى عام 2008، لا تزال آثارها مستمرة حَتَّى اليوم.

هذا الكتاب يحاول أن يوضح هذه التحولات الاقتصادية مُنْذُ نهاية الحرب العالمية الثانية في 1945، وإلى الفترة الحالية”، كذلك نوه إلى ان الكتاب يُعد مكملاً لكتابه السابق الصادر في أيلول 2014، تحت عنوان: “الدولار: دوره وتأثيره في أسعار الذهب والنفط والعملات الأخرى”.

ويلقي الضوء في الفصل الأول على الكثير من المفاهيم والتسميات كالأصلاح الاقتصادي واقتصاد السوق والسوق الحر وأنواع الرأسمالية واليمين واليسار في المفهوم السياسي وغيرها من المصطلحات.

ويتناول خلال الفصل الثاني بقراءة جديدة لـ “كينز والكينزية” والتعريف بدول الرأسمالية المنضبطة وتطبيقاتها في الولايات المتحدة وكذلك يبحث في أزمتها خلال حقبة سبعينات القرن المنصرم، وفي القسم الأخير يبحث في دور مراكز البحوث في محاربتا ونشر الليبرالية الجديدة.

وخصص الفصل الثالث للخوض بتاريخ الرأسمالية الليبرالية ونشؤ نظرياتها ومظاهرها، كذلك تناول الكثير من متعلقات الرأسمالية بنوعيها الليبرالية والمنضبطة الاجرائية والنظرية وتطبيقاتهما.