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الخبير النفطي الجواهري: اميركا تضغط على دول الخليج لخفض اسعار النفط عالميا والعراق المتضرر الأكبر

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد :
كشف الخبير النفطي حمزة الجواهري، امس السبت، عن وجود ضغوط اميركية كبيرة تمارس على العراق ودول الخليج من اجل تخفيض اسعار النفط دون الـ 50 دولار، مبينا ان العراق سيكون الاكثر تضررا جراء تلك الضغوط نتيجة اعتماده الكلي على بيع النفط واسعاره العالمية.
وقال الجواهري في تصريح له إن “خزين مضاربي النفط انخفض بشكل كبير بعد ان كان يتجاوز الـ 200 مليون برميل من النفط قبل قرار اوبك بخفض الانتاج”.
واضاف ان “انخفاض خزين المضاربين دفع بالولايات المتحدة الاميركية الى الطلب من دول الخليج وعلى رأسها الامارات والسعودية والكويت وكذلك العراق بزيادة الانتاج والخروج عن اتفاق اوبك من اجل تخفيض الاسعار العالمية للنفط”.
واوضح الجواهري ان “ العراق الاكثر تضررا من خفض اسعار النفط العالمية كونه يعتمد وبشكل كلي على بيع النفط مقابل تسليم الرواتب ووضع الموازنة وزيادة الاستثمار”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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