الخبير النفطي الجواهري: اميركا تضغط على دول الخليج لخفض اسعار النفط عالميا والعراق المتضرر الأكبر

بغداد ـ الصباح الجديد :

كشف الخبير النفطي حمزة الجواهري، امس السبت، عن وجود ضغوط اميركية كبيرة تمارس على العراق ودول الخليج من اجل تخفيض اسعار النفط دون الـ 50 دولار، مبينا ان العراق سيكون الاكثر تضررا جراء تلك الضغوط نتيجة اعتماده الكلي على بيع النفط واسعاره العالمية.

وقال الجواهري في تصريح له إن “خزين مضاربي النفط انخفض بشكل كبير بعد ان كان يتجاوز الـ 200 مليون برميل من النفط قبل قرار اوبك بخفض الانتاج”.

واضاف ان “انخفاض خزين المضاربين دفع بالولايات المتحدة الاميركية الى الطلب من دول الخليج وعلى رأسها الامارات والسعودية والكويت وكذلك العراق بزيادة الانتاج والخروج عن اتفاق اوبك من اجل تخفيض الاسعار العالمية للنفط”.

واوضح الجواهري ان “ العراق الاكثر تضررا من خفض اسعار النفط العالمية كونه يعتمد وبشكل كلي على بيع النفط مقابل تسليم الرواتب ووضع الموازنة وزيادة الاستثمار”.