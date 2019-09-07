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سلطة الطيران المدني : الإعلان عن سياسية الاجواء المفتوحة

شؤون عراقية
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بمناسبة زيارة عاشوراء والاربعينية .

بغداد _ الصباح الجديد :
أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي عن سياسية الاجواء المفتوحة في مطاري بغداد والنجف الاشرف والذي ياتي ذلك بمناسبة زيارة عاشوراء والاربعينية للأمام الحسين ( عليه السلام ) . وبينت سلطة الطيران أن ذلك الإجراء يتضمن حرية (3،4) فقط من حريات الطيران لجميع شركات الطيران العاملة في العراق للفترة 2019/9/3 ولغاية 2019/9/17 لمناسبة زيارة عاشوراء وكذلك للفترة من 2019/10/4 ولغاية 2019/11/5 لمناسبة الزيارة الاربعينية . يذكر بأن سلطة الطيران المدني العراقي تسهم وبشكل فاعل في تقديم التسهيلات والإمكانات لمختلف شركات الطيران الراغبة بزيادة عدد رحلاتها الجوية للعراق خلال شهر محرم الحرام لأداء مراسم الزيارة.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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