ندوة موسعة لسائقي المركبات للتوعية بقانون المرور الجديد

أقامتها مديرية المرور بالتعاون مع أدارة النقل الخاص في البصرة

البصرة – سعدي السند :

عقدت مديرية مرور محافظة البصرة بالتعاون والتنسيق مع الشركة العامة لأدارة النقل الخاص / قسم البصرة ندوة موسعة في مرآب البصرة الموحد بحضور عدد كبير من سائقي المركبات العاملين على الخطوط الخارجية بين المحافظات لشرح آلية قانون المرور الجديد رقم (8) لسنة لسنة ٢٠١٩.

توعية بمضامين القانون الجديد

في البدء تحدث عميد المرور رياض العيداني مؤكدا أهمية صدور هذا القانون لأنه يخدم المصلحة العامة وقد وجدنا من الضروري جدا أن نسهم بحملات توعية مسترة لشرح هذا القانون الذي يضمن السلامة للجميع ليكون مواطننا الكريم وخصوصا الأخوة من سائقي المركبات على دراية ومعرفة لمضامين القانون والأجراءات الجديدة التي وردت فيه ومايترتب على المخالف من اجراءات قانونية فرضها هذا القانون وكل ذلك من اجل سلامة مرورية مستمرة والمحافظة على حياة المواطنين بالدرجة الأولى وسلامتهم من الحوادث التي يسببها دائما الاهمال وعدم الشعور بالمسؤولية والرعونة ايضا لدى البعض وغيرها من الاسباب التي تؤدي دائما الى حوادث ينتج عنها وفاة اعداد كبيرة من المواطنين ومنها عائلات بشكل كامل مع خسائر في الممتلكات ويمكننا القول هنا اننا يمكننا وصف مثل هذه الحالات المؤسفة بأن نتائجها تفوق نتائج معركة عسكرية فالحوادث المرورية تحصد الناس بشكل مستمر بينما للمعركة وقت محدد وتنتهي الا ان الحوادث المرورية مستمرة وهنا لابد من تكرار القول المهم وهو اهمية ان تكون ذات الانسان هي الرقيب عليه لأن قيادة المركبة مسؤولية السائق وعندما يكون التزامه صحيحا بكل القواعد والتعليمات المرورية تكون النتائج طيبة دائما وكما يعلم الجميع ان اغلب الحوادث يسببها الاهمال والسرعة والتعب .

الالتزام ضمان لسلامة الجميع

واضاف : ان المركبة وسيلة للعيش ويتطلب هذا التوجه الصحيح عملية احترام الجوانب القانونية في التعليمات المرورية وقيادة المركبة بالسرعة المقررة حفاظا على حياة السائق وحياة الآخرين من الضروري جدا ان يطوع المواطن نفسه على التفاعل المخلص مع القانون والمبادرة المستمرة لأحترام قانون المرور فهو ضمان لسلامة الجميع من الحوادث المرورية وتجنبها اضافة الى ان الالتزام بالتعليمات المرورية التي يتضمنها القانون تجنب السائق دفع الغرامة بسبب المخالفات وننصح الأخوة سائقي المركبات على الطرق الخارجية أن يكونوا أكثر التزاما بما تتطلبه سلامتهم وسلامة المواطنين فالسرعة تحصد ارواح الابرياء واصرار البعض على السرعة غير المنطقية تؤذي كل مستعملي الطريق ونرى من الواجب تماما ان يكون قانون المرور الجديد بفقراته الخدمية المهمة حافزا كبيرا للألتزام بنظام المرر وبالفقرات التي جاء بها القانون الجديد فهي التي تضمن السلامة للجميع وان صدور هذا القانون هو حماية لنا جميعا ويضمن لنا عدم حدوث الخطأ من خلال الالتزام بفقراته سيضمن لنا ايضا انسيابية مميزة عالية للطريق وكل هذا يأتي بالتعاون وان احترام كل المتعلقات بالشأن المروري يحقق لنا نجاحات اجتماعية مهمة وتبدأ كل هذه الخطوات بأحترام رجل المرور التقيد بالتعليمات محاولة تجنب السرعة لأنها مرض سرطاني يفتك بالانسان فالسرعة لاتعطي نتائج ابدا وهي تؤدي دائما لنتائج مؤسفة لاداعي لها .

ندوات للتعريف بالقانون

اما مدير مرور محافظة البصرة عميد المرور عادل فياض محمد السوداني فقد قال : ان قانون المرور الجديد ضمن للجميع نظم طرق تسجيل المركبات وفرض مبالغ الغرامات التي تدفع كجزاء لمخالفة ذلك القانون واوضح شروط من يتولى قيادة المركبة كما تضمن القانون فقرات في حال فرض غرامة على مركبة تعود الى احدى دوائر القطاع العام (مركبة حكومية) وارتكب سائقها مخالفة في اثناء القيادة لها وامتنع عن تسديد الغرامات فان دائرة المرور تقوم بإرسال كتاب الى الدائرة التي ينتسب لها والمبلغ المفروض (الغرامة) ويستقطع من راتبة وكل هذا وغيره من اجل تقليل المخالفات وان هذه المخالفات وبشكل عام تسبب الحوادث المرورية وبالنتيجة تذهب بها ارواح بشرية وبأعداد هائلة بسبب تلك المخالفات وان مديرية مرور البصرة أخذت على عاتقها اقامة العديد من الندوات التوعوية لتعريف الجميع بالفقرات المهمة التي جاءت في قانون المرور الجديد .

تعاون ادارة النقل الخاص والمرور

من جهته قال مدير قسم البصرة في الشركة العامة لأدارة النقل الخاص الحقوقي سامي نظيم : ان هذه الندوة التي جاءت من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين قسمنا ومديرية مرور البصرة لأهمية هذا التعاون واننا وفي ضوء هذا التحرك تتواصل مهماتنا حول قانون المرور الجديد وأهمية التوعية به والتعاون مع الجهات ذات العلاقة تأتي استنادا لتوجيهات وزير النقل المهندس عبدالله لعيبي وبأشراف مباشر من مدير عام الشركة العامة لأدارة النقل الخاص كريم هاشم حسن الجابري ولنا ايضا في قسم البصرة تنسيق مع مرور البصرة والجهات الامنية للقضاء على النقل الجائر من خلال محاسبة مركبات النقل الخصوصي التي تعمل خلافا للتعليمات والقوانين ولدينا تعاون مع مرور البصرة والجهات الامنية الاخرى في مسائل مهمة تخدم المصلحة العامة ومنها وضع مفارز في سيطرات مهمة في مدخل البصرة ومنها سيطرة البابة وسيطرة السدرة وسيطرة المطار لمحاسبة مرتكبي النقل الجائر اضافة الى التنسيق المستمر مع مرور البصرة لوضع مفارز على الشارع العام المقابل لمرآب البصرة الموحد لهذا الغرض .