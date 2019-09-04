شركة كي.. تفوز بجائزة دولية كأفضل بطاقة ذكية

بغداد – خاص

فازت شركة كي بجائزة أفضل بطاقة ذكيةBest Smart Card في الحدث العالمي(الجائزة المالية الدولية لعام 2019) Best Smart Card- Finance 2019.

ويحصل العراق للمرة الأولى في تاريخة على هذه الجائزة، والتي تعد نتاج جهد وطني كبير لشركة دفع إلكتروني عراقية تمكنت من نقل واقع التعاملات المالية الى مرحلة متطورة تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وباتت تحتضن عائلة تقدر ب ٧ مليون مستفيد، وهذا رقم لم تصل الية اكبر بنوك المنطقة.

مصدر مسؤول في الشركه اكد ان الشركة تستثمر في قطاع الشباب وتوفر فرص عمل لشريحة كبيرة، وتقدم خدمات تلامس حاجة العائلة العراقية، وهذه الجائزة تمثل نقطة تحول جديدة في مسيرة عمل الشركة ودافع لتطوير آليات العمل والتواجد بالقرب من العائلة العراقية من خلال تبني أنظمة جديدة اكثر تطورآ تساهم في خلق منتجات جديدة.