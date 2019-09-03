العراق يبحث مع الجامعة العربية الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة

بغداد ـ الصباح الجديد

أعلن وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الثلاثاء، عن مناقشة موضوع الاعتداءات الاسرائيلية على المناطق العربية مع امين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وقال الحكيم في مؤتمر صحفي مشترك مع ابو الغيط إنه تمت مناقشة موضوع الاعتداءات الاسرائيلية على المناطق العربية مؤخرا مع امين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط”، مؤكدا أنه “اطلاع الامين العام على رأي العراق بهذا الخصوص”.

وأضاف الحكيم، أنه “تم بحث مستجدات الاوضاع في المنطقة ولاسيما أزمات سوريا واليمن وليبيا، فضلا عن تطورات القضية الإيرانية الأميركية ومحاولات العراق للتخفيف من حدة الصراع القائم”.

من جانبه أكد أبو الغيط أن “زيارته إلى بغداد جاءت بناء على دعوة من الحكيم لبحث الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب”، مبينا أنه سيلتقي الرئاسات الثلاث وسيغادر مساء اليوم.