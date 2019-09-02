بإيرادات قاربت السبعة مليارات دينار.. مبيعات شركة ديالى تتضاعف 6 مرات خلال شهر

بغداد – الصباح الجديد

اعلنت شركة ديالى العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، عن تحقيق قفزة نوعية في مبيعاتها لشهر آب الماضي من مختلف منتجاتها.

وقال مدير عام الشركة المهندس عبدالرسول محمد عارف في بيان صحفي تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه إنه “تم تحقيق قفزة نوعية في المبيعات خلال شهر آب من هذا العام مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي”.

وبين ان “قيمة المبيعات خلال شهر آب من هذا العام بلغت ستة مليارات و859 مليوناً و743 ألف دينار، بزيادة لبغت خمسة مليارات و17 مليونا و705 آلاف دينار، عن قيمة مبيعات الشركة في نفس الشهر من العام الماضي والتي بلغت ملياراً و842 مليونا و37 الف دينار”.

وأكد على “استمرار جهود الشركة وبوتيرة متصاعدة لتحسين منتجاتها كما ونوعا وتعظيم مواردها”.