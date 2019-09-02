العراق يقترح عقد اتفاقية تخص النازحين العرب

بغداد – الصباح الجديد

كشف وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، اليوم الاثنين، أن العراق سيقدم مقترحا لعقد اتفاقية للنازحين العرب وخاصة العراقيين، ضمن جدول اعمال الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذي سيعقدالاسبوع المقبل.

وقال موسى في بيان صحفي تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه إن “العراق سيقدم مقترحا لعقد اتفاقية للنازحين الـعرب ولا سيما العراقيين ضمن جدول اعمال مجلس الجامعة العربية على المستوى الـوزاري في دورته 152 الـتي ستعـقد الاسبوع المقبل برئاسة العراق”.

واضاف بعد لقائه مـسؤولـين بالجامعة الـعربـية أن “سبب وجـودنـا بالقاهرة هـو لايـجـاد الدعم الكامل من قبل الجامعة العربية لاقـرار هذه الاتـفـاقـيـة لأن المـلايـين مـن الـعـرب نـازحـون ومـهـجـرون، ولابــد مـن تقديم الـعـون لهم ولا سـيـمـا فـي الـعـراق الــذي لا يــزال يـعـانـي من موضوع النازحين الذين تركوا ديـارهـم اثر الاعــتــداء الـغـاشـم الــذي قـامـت بـه عـصـابـات داعـش الارهابية”.

ولفت الى انه “فقد نزح في داخـل العراق مـا يـقـارب الاربعة ملايين شخص، اضـافـة الى وجود نازحين في الدول العربية التي تعاني من صراعات مختلفة مثل اليمن وسوريا ولا بد من وجـود اتفاقية تدعم هـؤلاء النازحين لحين عودتهم لديارهم بعد أن تم تحريرها”.وبين أن “هذه الاتفاقية تخدم العراق وباقي الــدول العربية الـتـي تعاني مـن الـنـزوح وهو عمل انساني لتقديم خدمة لهم من قبل الدول العربية”.

وتابع “اننا نقترح بعد التوقيع على الاتفاقية، ان ينشأ صندوق داعم للنازحين بـــاشـــراف الــجــامــعــة الــعــربــيــة في مقر السفارة العراقية لــكــي تـكـون الـحـكـومـات الـعـربـيـة فـي تـمـاس مـع المواطن”.