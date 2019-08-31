الشبابي يحرز لقب بطولة غربي آسيا الأولى

الوطني يبدأ التحضير لمواجهة البحرين

بغداد ـ الصباح الجديد:

تُوج منتخب شباب العراق، بلقب كأس بطولة غربي آسيا الأولى للشباب، التي تستضيفها فلسطين، بعد الفوز أول أمس، في النهائي على نظيره الإماراتي 4 ـ 2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي.

وقام اللواء جبريل الرجوب، رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني، ورئيس مجلس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، وأمين عام اتحاد غربي آسيا خليل السالم وممثلي الاتحادين الإماراتي والعراقي بتتويج العراق بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما نال منتخب الإمارات الميداليات الفضية.

ونال لاعب منتخب الأردن محمد القيسي لقب هداف البطولة، وحارس الإمارات ركان المنهالي جائزة أفضل حارس، ونجم العراق حسين برياح لقب لقب الأفضل في البطولة، فيما ذهبت جائزة اللعب النظيف للنشامى.ولعب المنتخبات مباراة تكتيكية، كان فيها الحذر هو الغالب على مدار شوطي اللقاء لتظل النتيجة على حالها حتى النهاية.وفي ركلات الترجيح سجل أهداف العراق كرار محمد، عبد الله محمد، منتظر عبد الأمير، وحسين جاسم (الركلة الخامسة والحاسمة)، في حين أهدر أحمد حسن ركلة واحدة.في المقابل سجل منتخب الإمارات ركلتين من أصل 4 عن طريق أحمد الحمادي، وحارب عبد الله، فيما أهدر هزاع الحبيبي وحمدان البشير.

إلى ذلك، اجرى المنتخب الوطني لكرة القدم، أول أمس، مرانه الأول تحضيرًا لمواجهة البحرين في 5 أيلول الجاري، في افتتاح التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال باسل كوركيس المدير الإداري للمنتخب الوطني، إن مران اليوم الاول شهد حضور كافة اللاعبين المحليين، على أمل لحاق المحترفين قبل مباراة البحرين بـ 3 أيام.وأضاف أن المدرب المساعد رحيم حميد سيلتحق بتدريبات الفريق، بعد دخوله ضمن الطاقم الفني.

وتابع باسل «المدرب يتمنى الاستفادة من التدريبات لإعادة اللاعبين إلى أجواء المنافسات، حيث تمتع اللاعبون براحة كبيرة بعد انتهاء بطولة غربي آسيا التي أقيمت مؤخرًا في العراق».منوها ان الوطني سيغادر يوم غدٍ الأثنين إلى البحرين.

واستدعى كاتانيتش 26 لاعبا لمباراة البحرين وهم كل من: محمد حميد ومحمد صالح وجلال حسن لحراسة المرمى.. واحمد ابراهيم ومصطفى محمد وسعد ناطق وميثم جبار وشوان نجم وضرغام اسماعيل وعلاء مهاوي وعلي عدنان وريبين سولاقا لخط الدفاع.. وامجد عطوان وصفاء هادي وابراهيم بايش ومهدي كامل وحسين علي واحمد ياسين وجيستن ميرام وبشار رسن وهمام طارق واسامة رشيد لخط الوسط.

وايمن حسين ومهند علي ومهند عبد الرحيم وعلاء عباس لخط الهجوم.

واقر المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة، توصية لجنة المنتخبات بتسمية المدرب رحيم حميد للعمل ضمن الملاك التدريبي للمنتخب الوطني .وقال رئيس لجنة المنتخبات، فالح موسى في بيان صحفي ان «الاتحاد اقر، توصية اللجنة بتسمية المدرب رحيم حميد للعمل ضمن الملاك التدريبي للمنتخب الوطني». واضاف ان «اللجنة فاضلت بين عدد من الاسماء التدريبية على وفق معايير فنية محددة، نال على اثرها رحيم حميد الثقة في العمل ضمن الملاك التدريبي للسيد كاتانتيش».

واشار موسى الى ان «المكتب التنفيذي وجه لجنة العلاقات باستحصال تأشيرة دخول الى مملكة البحرين للمدرب رحيم حميد»، موضحا ان»حميد سيكون حاضرا في تدريبات المنتخب يومي الجمعة والسبت المقبلين في العاصمة بغداد».

يذكر أن قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، وضعت العراق في مجموعة واحدة رفقة البحرين وإيران وهونج كونج وكمبوديا.