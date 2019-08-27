“إنجيل هاز فالن” يتصدر شباك تذاكر السينما الأميركية

الصباح الجديد – وكالات:

احتلّ فيلم “إنجيل هاز فالن” الجديد من إنتاج “لاينزغايت” صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع محققا 21,3 مليون دولار، على ما أفادت شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة.

ويدور الجزء الثالث من سلسلة “فالن” بشأن عميل سري يؤدي دوره الممثل جيرار باتلر والذي يتّهم خطأ بمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي (مورغن فريمان). ويشارك في هذا الفيلم أيضا نيك نولته وبايبر بيرابو وجادا بينكت سميث.

وتراجع الفيلم الكوميدي “غود بويز” من إنتاج “يونيفرسل” إلى المركز الثاني محققا إيرادات بلغت 11 مليون دولار.

وحلّ في المرتبة الثالثة فيلم “أوفركامر” من إنتاج “سوني” بطولة أليكس كندريك وآرين رايت تومسون بعائدات بلغت 8,2 ملايين دولار.

أما فيلم “لايين كينغ” (الأسد الملك) بنسخته الجديدة من إنتاج “ديزني” فاحتل المركز الرابع بإيرادات بلغت 8,15 ملايين دولار.

وذهب المركز الخامس إلى فيلم “فاست أند فيورييس بريزانتس: هوبز أند شو” من بطولة دواين جونسون وجايسون ستايثام ومن إنتاج “يونيفرسل”. وحقق هذا العمل 8,1 ملايين دولار.