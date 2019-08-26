نادين الراسي توقع عقد عمل جديد

الصباح الجديد – وكالات:

تشارك الممثلة اللبنانية نادين الراسي في عمل درامي جديد يعود بها إلى الظهور على الشاشة الصغيرة التي تربعت على عرشها في المدة الماضية، وقدمت من خلالها أجمل المسلسلات، وذلك بعد أن نشرت صورة لها وهي توقع عقد مسلسل جديد وعلقت عليه : لا شيء أجمل من العودة، عندما تكون محبطاً وعلى وشك الخسارة.. أحتاج دائما إلى صلواتكم”، وقد هنأتها الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بإيموجي “راقصة” تعبيراً عن الفرح وعلامة القلب.

وكان احد المواقع الاخبارية اشار الى ان الراسي، أبرز المرشحات للمشاركة في مسلسل باب الحارة بجزئه الحادي عشر، في أول تجربة لها في هذا النوع من الدراما، وذلك في حال جرى الاتفاق على المشاركة فعلا.

إشارة إلى أن نادين الراسي بزرت من خلال عدة مسلسلات منها: ورد جوري، والشقيقتان، وجريمة شغف، وقصة حب، وفي الدراما السورية شاركت من خلال مسلسلي “الولادة من الخاصرة” و”الأخوة”.