فاضل بنيان: التحكيم في بارالمبياد طوكيو 2020 يمر عبر بوابة آسيا

بغداد ـ فلاح الناصر:

يقود حكمنا الدولي بكرة السلة على الكراسي، فاضل بنيان، منافسات بطولتي غربي آسيا التي تجرى في الأردن منتصف شهر أيلول المقبل، وتصفيات القارة المؤهلة إلى البارالمبياد التي تضيفها تايلاند نهاية شهر تشرين الأول المقبل.

وقال بينان، شاركت مؤخراً في البطولة العربية بكرة السلة على الكراسي المتحركة بنسختها الثالثة التي اقيمت في المغرب بمشاركة 5 منتخبات، وحاز على لقبها الفريق المضيف تلاه الجزائر ثم منتخبنا الذي فاز بالوسام البرونزي، مبينا انه ادار 3 مباريات في البطولة، الأولى بين المغرب ومصر، ثم الكويت والمغرب، ومصر والكويت.

واوضح انه كان الحكم الوحيد من العراق بين 12 حكما اعتمدوا لقيادة مباريات البطولة، منوها إلى ان الطواقم التحكيمية اشتركت في دورة تكوينية استمرت 7 ايام سبقت انطلاق البطولة العربية الثالثة في المغرب، وشملت اعادة مواد القانون والتغييرات التي طرأت عليه، باشراف الاتحاد الدولي للعبة، وحضور سكرتير الاتحاد الدولي، روبرت ، ومدرب الحكام الدولي التركي، نور الدين بلماز.

واوضح بنيان انه اشترك ايضا في النسختين الاولى والثانية للبطولة العربية وكانت في ضيافة المغرب ايضا، حيث قدم مستويات فنية اسهمت في تعزيز مقدرة الحكم العراقي في المحافل الخارجية بإدارة مباريات ضمن بطولات كرة السلة على الكراسي المتحركة.

بنيان، قال انه يسعى بقوة إلى ان تكون المشاركة في إدارة مباريات ضمن بطولة آسيا في تايلاند بوابة عبوره نحو البارالمبياد المقبل الذي تضيفه طوكيو 2020، اذ تعد بطولة آسيا والنجاح فيها مؤهلأً للقضاة ان يبلغوا البارالمبياد المقبل، مؤكداً ان الطموح كبير في تسجيل حضور لحكم عراقي ضمن المحفل المقبل.