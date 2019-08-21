فاريا يعلن تمسك الدحيل بـ «ميمي»

الدوحة ـ وكالات:

اكد مدرب نادي الدحيل القطري، البرتغالي روي فاريا، ان المهاجم العراقي مهند علي “ميمي” مستمر مع الدحيل في الموسم الجاري.وانتشرت انباء تفيد بأن الدحيل يفكر باعارة لاعبه العراقي مهند علي من اجل كسب المزيد من الخبرة في الدوري القطري.

وقال فاريا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام قطر، إن “الاخبار المتداولة عن رحيل المحترف العراقي مهند علي عن صفوف الفريق في الانتقالات الحالية غير صحيحة واللاعب مستمر مع الدحيل”.

وبين بالقول، ” سنبدأ المنافسة في بطولة جديدة، استعدادتنا كانت جيدة لتكون البداية بالشكل المطلوب وندخل المنافسة بشكل قوي “.وأضاف فاريا، “نفتقد بعض اللاعبين ولكن سيكون لدينا 11 لاعب في الملعب سيقدمون أقصى ما لديهم لحصد نقاط المباراة وتحقيق بداية قوية للفريق في الدوري”.