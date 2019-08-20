رانيا يوسف: من الصعب أن يقرر شخص محب للفن أن يتخلى عنه

الصباح الجديد – وكالات:

وجهت الفنانة رانيا يوسف رسالة إلى الفنانة إليسا بعد إعلانها اعتزال الفن، وكتبت رانيا يوسف في حسابها على “تويتر”: من الصعب أن يقرر شخص محب للفن أن يتخلى عنه، إليسا أعلم انك تواجهين محنة كبيرة، ولكن كوني على ثقة ان جمهورك ومحبيك معك وسيدعمونك بكل صورة. قرار اعتزال الفن امرا ليس سهلا ابدا، غناؤك واحساسك الرائع لا يمكن ان نستغني عنه. وكانت الفنانة إليسا قد صرحت إن الألبوم الجديد الذي ستصدره قريباً سيكون آخر ألبوم تقدمه في مسيرتها الفنية. وكتبت عبر حسابها على “تويتر”: اعلن اعتزالي بقلب حزين، وقالت “لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، وختمت: لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن.