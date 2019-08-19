جوزفين جابي تكشف عن تفاصيل دورها في فيلم Mon Inconnu وتعبر عن عشقها للبنان

لتزايد الطلب على الأفلام الفرنكوفونية، قررت شركة grand cinema، إطلاق الفيلم الفرنسي mon inconnu، في لبنان، بحضور بطلة الفيلم، الممثلة الفرنسية، جوزفين جابي، وبرعاية السفارة الفرنسية.

الفيلم، تجسيد حرفي لجبروت الحب وقدرته في تغيير مسار الحياة، فـ رافاييل، الذي يلعب دوره الممثل الفرنسي “فرنسوا سيفيل”، الذي وقع في حب أوليفيا وقد جسدت دورها الممثلة الفرنسية “جوزفين جابي”، استطاعا تحقيق حلمهما بأن يصبح هو روائياً مشهوراً، وأن تصبح هي عازفة بيانو معروفة، لكن برودة مشاعر رافاييل، وانجراره وراء الشهرة، دمر علاقتهما، وانتقل به الزمن لماضٍ مقيت لا يشبه حياة الرفاهية التي يعيشها، فيبدأ بخطة استعادة حياته السابقة، وإيقاع أوليفيا في حبه مرة ثانية.

جابي وصفت لبنان بالبلد الجميل، وعبرت عن تشوقها لتذوق أطعمة المطبخ اللبناني المتنوع واللذيذ، أما عن دورها في الفيلم، فقد لمست القصة جزءاً من قلبها، وجذبتها مواصفات الشخصية التي وجدت بها نقاط شبه مع شخصيتها.

قالت جابي أن التجربة التي عاشتها في أثناء تصوير الفيلم كانت رائعة، إذ تعرفت على فريق عمل محترف، وبنت صداقات وطيدة معهم، خاصةً الممثل فرنسوا سيفيل، الذي وصفته بالمدهش، وصرحت الممثلة جوزفين جابي أنها في طور تصوير فيلم فرنسي جديد تحت عنوان “les chappes”.

من جهة أخرى، قالت السيدة كارلي رميا، مديرة المكتب التسويقي في شركة grand cinema، إنه برغم توجه المجتمع اللبناني نحو الأنغلوفونية، وتراجع الفرنكوفونية فيه، إلا أن الطلب على الأفلام الفرنسية ما زال موجوداً، وبكثرة، والدليل طرح عدة أفلام فرنسية في دور السينما اللبنانية ونجاحها. أما على صعيد التبادل الثقافي السينمائي بين لبنان وفرنسا، فتصفه بالمهم والضروري، ويعكس صورة لبنان الحضارية، الذي لطالما كان مهداً للفن والثقافة والرقي.