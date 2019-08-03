النزاهة النيابية: وزارة المالية خالفت قانون الموازنة بدفعها الاموال للاقليم

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكدت لجنة النزاهة النيابية, السبت، ان وزارة المالية خالفت قانون الموازنة بشان الاقليم حيث قامت بصرف الاموال الى الاقليم دون الالتزام الاخير بتسليم حصته من انتاج النفط الى سومو، مشيرا الى ان وزير النفط اعترف بان الاقليم يصدر 450 ألف برميل يوميا.

وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد: “تم توجيه استفسارات الى وزير المالية خلال استضافته الأخيرة بشأن المخالفة التي ارتكبتها وزارة المالية بارسال الاموال الى الاقليم دون تنفيذ التزامه بقانون الموازنة”، مبينا ان “وزير المالية لم يأت بأي سبب مقنع لارتكابه المخالفة القانونية التي وردت في موازنة 2019”.

واضاف الكلابي:” اللجنة ستدرس كافة اجوبة وزير المالية التي تم طرحها خلال الاستضافة”، مرجحا ان “اللجنة ستقوم بمناقشة امكانية استجوابه”.