«بوما» تبرم عقد رعاية مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا

سيظهر بمنتجاتها بداية من مباراة الدرع الخيرية

لندن ـ وكالات:

ابرمت شركة “بوما” الألمانية الشهيرة عقد رعاية مع الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بحسب ما اورده الأخير على موقعه الإلكتروني.

هذا وسيلتزم بيب جوارديولا بموجب عقد الرعاية بإرتداء ملابس “بوما” داخل وخارج الملعب بعدما كانت الشركة الألمانية قد أبرمت عقد رعاية مع نادي مانشستر سيتي لمدة عشرة اعوام مقابل 650 مليون جنيه استرليني بداية من الموسم المقبل لتحل محل شركة “نايكي” الأميركية على قمصان الفريق.

وسيبدأ جوارديولا الظهور لأول مرة بشعار “بوما” بداية من مباراة الدرع الخيرية التي ستجمع فريقه مانشستر سيتي بغريمه ليفربول الاسبوع القادم ، بعدما ظل يرتدي شعار “هيرنو هودي” على مدار سنوات طويلة من مسيرته التدريبية سواء مع نادي برشلونة الإسباني او بايرن ميونيخ الألماني .

وأوضحت صحيفة “الدايلي ميل” البريطانية بأن جوارديولا ارتدى الموسم الماضي حوالي 30 قطعة ملابس مختلفة من شركة “هيرنو هودي” في مباريات مانشستر سيتي ، ليتم بيعها في مزاد علني لقاء ستة آلاف جنيه إسترليني.

وفي تصريحات لموقع النادي الرسمي ، اشاد جوارديولا بخطوته الجديدة وبشركة “بوما” الألمانية قائلاً :” انا سعيد بانضمامي إلى بوما ، وقد تأثرت كثيراً بفلسفة الهولندي الراحل يوهان كرويف الذي كان أيضاً متعاقداً مع بوما ، وانا فخور بالسير على خطاه”.

يشار الى أن جوارديولا سينضم إلى قائمة طويلة من نجوم كرة القدم ، والذين ترعاهم شركة بوما الألمانية منهم الإسباني دافيد سيلفا والأرجنتيني سيرجيو اغويرو نجما نادي مانشستر سيتي ، بالإضافة إلى الأسطورة الارجنتيني دييغو مارادونا الذي ترعاه الشركة منذ كان لاعباً وحتى الآن.