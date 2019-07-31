كاتانيتش غير مقتنع بالأداء وتشيوبوتاريو يلعن العامل البدني

حسين علي: نقاط الفوز بالافتتاح هو الأهم

كربلاء ـ الصباح الجديد:

وصف ستريشكو كاتانيتش، مدرب المنتخب العراقي، أن الأداء لم يكن مثاليًا بالنسبة لنا للفوارق الفنية والبدنية بين اللاعبين.. وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي للقاء «المباراة الأولى لم تكن مثالية رغم أنها مهم بالنسبة لي بطريق الإعداد لتصفيات كأس العالم، ولم نفكر في بطولة غربي آسيا»، معبرًا عن سعادته بأن الفريق خرج من المباراة دون إصابات.

وأضاف «هناك فارق كبير في أداء اللاعبين وسأعمل خلال الأيام المقبلة على معالجة الوضع. أسعى لتكوين الفريق ليلعب كرة قدم حقيقية، وهي فرصة لي شخصيًا لأجد من بين اللاعبين من هو قادر على مواصلة الأداء في تصفيات كأس العالم».

وأوضح كاتانيتش، أنه سيستغل المباريات المقبلة ليزج بجميع اللاعبين، قائلًا «هدفنا اكتشاف جاهزية اللاعبين مع أننا نسعى لإرضاء الجماهير التي تتواجد بكثافة في الملعب».وختم المدرب السلوفيني «هدفي الأكبر هو الإعداد لتصفيات كأس العالم وليس المنافسة بغربي آسيا»..من جانبه، قال المدير الفني لمنتخب لبنان ليفيو تشيوبوتاريو إن الأداء البدني أثر سلبا على مردود لاعبيه خلال الشوط الثاني من مباراته ضد العراق في افتتاح بطولة غربي آسيا.

وهنأ تشيوبوتاريو العراق على الحضور الجماهيري المميز والتنظيم الجيد للبطولة حيث اعتبر أن العامل السلبي الوحيد هو المناخ والرطوبة.. وأشار إلى أن معظم لاعبي العهد حاضرون بنسب متفاوتة، لأسباب تتعلق بمشاركتهم في الأدوار النهائية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2019، مضيفا: «في حين أن بعض لاعبي الأندية الأخرى يحتاجون لرفع جاهزيتهم التي تحتاج لبعض الوقت».

من جانبه، أكد حسين علي، لاعب المنتخب العراقي، أن الفوز على لبنان بداية مشجعة لأسود الرافدين في مشواره ببطولة كأس غرب أسيا، التي تستضيفها العراق حاليًا وحتى 14 آب الجاري.وكان المنتخب العراقي، قد افتتح مشواره في بطولة غربي آسيا، مساء أول أمس، بالفوز على منتخب لبنان بهدف من دون رد، سجله حسين علي.

وأوضح أن الهدف الذي أحرزه في افتتاح البطولة، سيمنحه دافعًا معنويًا هائلًا، لمواصلة التألق ومزيد من الاجتهاد، على أمل تصدر المجموعة ليكون المنتخب العراقي طرفًا في المباراة النهائية للبطولة.