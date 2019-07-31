سكارليت جوهانسون تقلب موازين خطيبها

الصباح الجديد – وكالات:

كشفت النجمة الأميركية سكارليت جوهانسون أنها تشعر بالتوتر بسبب تصويرها حاليا الجزء الثاني من فيلمها الجديد Black Widow، كما رفضت ان تكشف عن اي تفاصيل عن العمل، باستثناء موعد طرحه الذي سيكون في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

على صعيد آخر، كانت قد اعلنت سكارليت جوهانسون مؤخرا انها ارتبطت رسميا بالممثل الاميركي الكوميدي كولن جوست نجم برنامج snl الشهير، وذلك بحسب ما كشفته صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.

وتحدث جوست عن فكرة الزواج، مشيرا الى انه كان يخشاها من قبل، قائلا لإحدى الوسائل الاعلامية العالمية: سأتزوج ،هذا شيء جنوني، كنت أخشى الزواج بشدة وظللت هكذا لمدة طويلة، لأنه عندما أتحدث إلى شخص تزوج للتو أو على وشك اتخاذ الخطوة يصبح الامر بالنسبة لي مثل يا إلهي لابد أن أقدم على هذه الخطوة ما أسوأ شيء يمكن أن يحدث؟

وتابع خطيب النجمة العالمية سكارليت جوهانسون: عندما أتحدث إلى شخص متزوج منذ خمس سنوات ينصحني بالتمهل في الأمر وأن أمامي حياة بأكملها.. لا تنجب أطفالا إنهم الأسوأ، ولكن عندما قابلت سكارليت تغير كل شيء.